MWC 2023: Nokia vuelve a la carga con tres nuevos móviles por debajo de los 200 euros y autonomía de hasta 72 horas

HMD Global, the home of Nokia phones, ha anunciado este domingo el lanzamiento de tres nuevos smartphones Nokia: Nokia G22, Nokia C32 y Nokia C22. Todos ellos ofrecen hasta tres días de batería, incluyendo mejoras tanto en imagen como en durabilidad dentro de la serie C; y, en el caso del Nokia G22, el primer teléfono inteligente de Nokia que lleva la reparabilidad en su ADN, contará con iFixit como colaborador mundial para reparaciones.

“Las personas valoran los dispositivos duraderos y de calidad, y no tendrían por qué renunciar a ellos por una cuestión de precio”, destaca Adam Ferguson, director de Product Marketing de HMD Global. El directivo detalla que el nuevo Nokia G22 “se ha creado a propósito para que sea fácilmente reparable y que se pueda conservar por más tiempo”, haciendo referencia a la mencionada colaboración con iFixit, la plataforma internacional de ayuda para la reparación de dispositivos.

Asimismo, Ferguson destaca “la imagen avanzada del Nokia C32 y la durabilidad mejorada del Nokia C22”, características que, según el director de Product Marketing de HMD Global, “consiguen aportar todavía mayor valor a los teléfonos de la serie C”.

La noticia sobre los nuevos móviles Nokia ha llegado en la víspera del arranque del Mobile World Congress, la cita internacional de telefonía más importante del año, en la que la compañía estará presente con sus novedades.

Muchos fabricantes aprovechan los días previos al congreso para hacer los anuncios de sus flagships y, en el caso de HMD Global, la compañía además ha informado de una noticia muy positiva para el sector en el territorio europeo: se muda a la región para convertirse así en “el primer gran proveedor mundial de smartphones que traslada su fabricación a Europa”.

“Estamos muy contentos de anunciar este primer paso en nuestro camino para traer la fabricación de dispositivos 5G a Europa”, declara Jean-Francois Baril, cofundador, Chairman y CEO de HMD Global. “La marca Nokia cuenta con una impecable trayectoria en el mercado europeo y, con este movimiento, seguimos reforzando nuestra posición como único gran proveedor europeo de smartphones”.

Los nuevos modelos de móvil anunciados: (de izquierda a derecha) Nokia C22, Nokia C32 y Nokia G22. HMD Global

Nokia G22, el primer 'smartphone' de Nokia de fácil reparación

El Nokia G22 es el primer teléfono inteligente de Nokia con la reparabilidad en su ADN, que lleva la emblemática durabilidad de los móviles de Nokia al siguiente nivel. En colaboración con iFixit, una comunidad global de reparación, se podrá acceder fácilmente a guías de reparación, así como a piezas asequibles, para sustituir una pantalla dañada, un puerto de carga doblado o una batería agotada.

Este nuevo smartphone de la serie G viene además con cristal Corning Gorilla Glass 3 y una tapa trasera de plástico 100% reciclado, OZO Playback, que ofrece refuerzo de graves y un audio más nítido, dos años de actualizaciones del sistema operativo Android, tres años de actualizaciones de seguridad mensuales y tres años de garantía ampliada sin coste adicional.

La cámara de 50 megapíxeles, compatible con algoritmos de imagen de alta gama, permite mejorar aún más las fotografías. Para facilitar la toma de fotos desde el amanecer hasta el atardecer, los modos Night y Quick Night equilibran las luces y las sombras de la forma adecuada para obtener la imagen nocturna perfecta usando las cámaras delantera y trasera.

El nuevo Nokia G22 está disponible en Lagoon Blue y Meteor Grey y tiene un precio de 189 euros. HMD Global

El Nokia G22 cuenta con hasta tres días de autonomía y una batería que mantiene más del 80% de su capacidad original incluso después de 800 ciclos de carga completos.

HMD Global apuesta claramente por la sostenibilidad con este smartphone, siguiendo una tendencia creciente en la que los consumidores exigen cada vez más dispositivos más duraderos y más responsables con el medioambiente. Y es posible que la capacidad de reparar tu móvil de forma fácil y asequible se convierta en un elemento diferenciador clave dentro del mercado.

De hecho, un reciente informe de CCS Insight, empresa líder en investigación y asesoría enfocada en el mundo conectado y el futuro de la tecnología, refleja que aproximadamente la mitad de los usuarios de teléfonos móviles de Europa Occidental afirma que le gustaría reparar su dispositivo a un coste razonable si se estropea fuera del periodo de garantía.

El Nokia G22 cuenta con iFixit como colaborador mundial para reparaciones. HMD Global

Nokia C32 ofrece la mejor calidad de imagen de la serie C hasta la fecha

Gracias a su cámara de 50 megapíxeles con algoritmos de imagen de alta gama, el Nokia C32 proporciona imágenes avanzadas a un precio más asequible.

“Su afinado diseño presenta un acabado en vidrio templado, así como laterales rectos y refinados, que dan a la serie C un estilo prémium”, comenta la marca.

El Nokia C32, que viene con la última versión de Android 13, ofrece el “software más personalizado hasta la fecha para disfrutar de una experiencia smartphone actual”.

El Nokia C32 está disponible en Autumn Green, Beach Pink y Charcoal y tiene un precio de 149 euros. HMD Global

Nokia C22, un campeón en durabilidad aportando el máximo valor

Según asegura la marca, el Nokia C22 “cuenta con una calidad de fabricación excepcional que supera a la competencia en rigurosas pruebas de caída libre” y está preparado para “enfrentarse a momentos inesperados de la vida diaria” gracias a la protección IP52 contra salpicaduras y polvo, al cristal de pantalla 2.5D endurecido y al rígido chasis metálico dentro de un resistente diseño unibody de policarbonato.

En cuanto a su tecnología interna, incluye “potentes” algoritmos de imagen en una cámara dual mejorada de 13 MP que permite hacer fotografías de manera nítida y detallada “con cualquier luz”.

El Nokia C22 está disponible en sus versiones Sand y Midnight Black y tiene un precio de 129 euros. HMD Global

Precios

El Nokia G22 está disponible en sus versiones Meteor Grey y Lagoon Blue con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. PVP en España: 189 euros.

El Nokia C32 está disponible en sus versiones Charcoal, Autumn Green y Beach Pink con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. PVP en España: 149 euros.

El Nokia C22 está disponible en sus versiones Midnight Black y Sand con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. PVP en España: 129 euros.

Anuncio sobre fabricación en Europa

“Con el fin de seguir reforzando su compromiso con la seguridad, HMD Global está dando los primeros pasos para convertirse en el primer gran proveedor mundial de smartphones en traer la fabricación a Europa”, afirma la compañía en el comunicado que ha hecho a los medios de comunicación.

Dentro de la primera etapa de este recorrido, la multinacional está desarrollando “capacidades y procesos” para traer la producción de dispositivos Nokia 5G a Europa en 2023. “Estos nuevos avances dan continuidad al compromiso de HMD Global por realizar operaciones seguras y transparentes en la región”, concluyen.

