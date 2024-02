Google prepara una función para que la pantalla de tu móvil cambie si detecta lluvia o frío

Las lluvias dificultan que podamos sacar y usar el móvil en la calle, ya que no todos son resistentes al agua y sus pantallas se vuelven inutilizables cuando caen gotas sobre ella. Por suerte, Google está trabajando en una solución que hará que las pantallas de los teléfonos 'cambien' si detectan condiciones adversas, como la lluvia o el frío.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica un resumen semanal de las precipitaciones en España. En el momento de redactar este artículo, el último publicado recoge el periodo del 7 al 13 de febrero, en el que "las precipitaciones fueron abundantes y afectaron a todo el territorio nacional". Eso posiblemente afectó al uso que muchos españoles hicieron del smartphone en la calle, pero, si la propuesta de Google sale adelante, la situación podría cambiar.

Un modo de sensibilidad adaptable en Google Pixel

Según el medio de comunicación Android Police, la compañía está integrando un modo de sensibilidad adaptable en el sistema operativo de sus Google Pixel. Esta función permitiría que el dispositivo fuese capaz de tener la misma precisión independientemente de si el usuario lleva guantes por el frío o está manipulando la pantalla mientras llueve.

En concreto, están añadiendo a los teléfonos de Google un modo de sensibilidad aumentada para que quienes colocan protectores de pantalla sigan teniendo la misma experiencia que sin protector. La descripción de esta función también señala que sus sensores podrían detectar otras situaciones en la percepción háptica se ve alterada, como en casos de lluvia o de mucha humedad.

En Android Police explican que no hay más información respecto a esta posible adaptabilidad de la sensibilidad de las pantallas de los Pixel. Aunque no se haya implementado estos nuevos usos de la funcionalidad, es posible que Google esté trabajando para lanzar una actualización en Pixel 8 o que llegue en próximos teléfonos que todavía no hayan salido.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.