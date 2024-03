Desmontando mitos: cerrar las aplicaciones en segundo plano de tu iPhone es un esfuerzo inútil

La fama de la batería de los iPhone nunca ha sido muy buena. Pese a que los teléfonos de Apple triunfan por tener lo último en tecnología, la autonomía suele ser su gran 'tendón de Aquiles'. Con el objetivo de que dure más, muchos usuarios tienden a cerrar las aplicaciones que no usan, pero... ¿sabías que eso es contraproducente?

¿Cerrar las aplicaciones abiertas en el segundo plano ahorran batería?

Seguro que, en alguna ocasión, has oído que las aplicaciones abiertas en el segundo plano siguen consumiendo energía. Esta creencia generalizada ha provocado que la mayoría de las personas las cierren como un acto reflejo. Sin embargo, el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, aseguró para 9to5Mac que dichas aplicaciones no afectaban a la batería.

Según explicaba el profesional, la mayoría de aplicaciones en segundo plano no consumen energía o, si lo hacen, es insignificante. Eso se debe a que estas quedan en un estado de suspensión.

De hecho, Federighi recomendaba que el cierre forzado solo debe usarse cuando una aplicación se congela o tiene problemas de funcionamiento. Por lo general, el proceso de cerrar las aplicaciones y el abrirlas de nuevo y que el smartphone tenga que volver a cargar una red social puede gastar más batería de la que se ahorra.

Una mejora en las baterías de los iPhone

Apple ha actualizado el ciclo de vida de la batería de su iPhone 15 recientemente. Según la compañía, sus últimos teléfonos son capaces de retener hasta el 80% de su capacidad original tras 1.000 ciclos de carga cuando, antes, llegaban a ese porcentaje a las 500 cargas completas.

La razón por la que la marca ha conseguido optimizar el rendimiento de su batería es una serie de mejoras continuas que han hecho en los componentes que usan para su producción. Gracias a ello, han logrado perfeccionar su sistema de administración de batería.

Si no estás satisfecho con el tiempo que dura la energía en tu dispositivo, te dejamos unos cuantos consejos verdaderos con los que puedes cuidar la batería:

Controla el consumo: evita usar constantemente el teléfono y no dejes la pantalla encendida cuando no lo estés utilizando. Actualiza el software: las últimas versiones del sistema operativo pueden tener funciones que ayudan a ahorrar energía. Configura las opciones de ahorro de energía. No exponga el móvil a temperaturas extremas: el calor o el frío pueden dañar la batería.