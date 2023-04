Los amantes de los videojuegos no solo utilizan consolas o el ordenador, también el móvil. De hecho, los juegos en los smartphones han mejorado en gráficos e historias con los años, se han convertido en auténticos videojuegos que nada tienen que ver con el primer juego de los antiguos móviles Nokia donde una serpiente perseguía manzanas. No obstante, no es lo mismo jugar con la PlayStation5 (muy rebajada ahora, por cierto, si sabes dónde buscar) que con un teléfono.

Hay jugadores que no se llegan a acostumbrar a jugar con la pantalla táctil del iPhone, por ejemplo, por eso, las grandes mentes de los videojuegos han diseñado las fundas para smartphones que nos permiten jugar como si tuviéramos un mando (con joystick incluido) en la mano. Sí, existen, y en 20deCompras hemos encontrado uno de los modelos más vendidos en Amazon.

Este gadget de Razer es un mando de control para smartphones y tiene una estructura plegable para acompañarnos a cualquier parte. Cuenta con unas palancas de mando analógicas y una cruceta, así como diferentes botones frontales y pulsadores para tener una experiencia de consola portátil. Su diseño ergonómico se adapta perfectamente a las manos del usuario y es compatible con la mayoría de los smartphones de Apple (aunque también hay versión Android).

Mando para jugar con el móvil cómodamente. Amazon

Este mando se acopla muy fácilmente a tu iPhone para ofrecer una calidad que poco dista de los mandos oficiales de las consolas, con punteros botones, gatillos analógicos y hasta dos joystick ergonómicos.

También es compatible con Android, solo tienes que seleccionar el modelo apropiado. De esta forma, podrás retransmitir tus juegos del móvil para verlos en pantalla más grande, por ejemplo, en la tele, y jugar como si fuera con una consola.

