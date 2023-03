Kenny Li, Honor España: "Lo difícil está en ofrecer a los consumidores un buen producto que mejore su experiencia"

De los móviles premium que han llegado en las intensas últimas fechas, uno de los que más ha llamado la atención es el Honor Magic5 Pro. La marca china lo presentó en el Mobile World Congress, donde aprovechó para materializar el lanzamiento internacional del plegable Honor Magic Vs, su debut plegable fuera del gigante asiático. 20Bits pudo entrevistar en ese marco a Kenny Li, CEO de Honor en nuestro país.

El Magic5 Pro y el plegable Magic Vs señalan la ambición de la marca en sus lanzamientos estratégicos del primer trimestreNo hablaría de ambición. Honor no es solo una compañía de smartphones, sino una empresa de tecnología que lanza múltiples productos para la vida diaria de los consumidores. No se trata de ambición, sino de por qué la compañía está en el mercado global. Y está presente para proveer al consumidor de fantásticos productos que reflejan nuestra tecnología y nuestra capacidad de innovación. Y sobre esa base trabajamos.

¿Qué aspectos diferenciales destacaría de sus nuevos flagship?Antes los plegables me resultaban muy pesados en mano, pero ahora no es el caso por el Magic Vs, más ligero, y de hecho uso a diario este dispositivo. Esta es una de las mejoras que trae el Magic Vs y son de las cosas que hacen que el consumidor disfrute de verdad de la tecnología. No es solo un concepto, sino que puede usarse para todos los días. Del Magic5 Pro señalaría que hay algo muy humano en el producto y aspectos como los resultados de la fotografía nocturna. Es otro ejemplo de las mejoras que se dan a la vida del consumidor.

Siguiendo con el tema de los plegables, ¿tendremos más adelante uno de Honor de tipo Flip?Sí, lo tendremos. Definitivamente.

¿Cómo valora el posicionamiento de Honor en el mercado español?Si hablas desde la perspectiva del negocio siempre vas a terminar hablando sobre cuántas unidades se venden y si hablas de cómo nos posicionamos en el mercado, ese es nuestro reto, el cómo podemos hacer llegar un producto a los consumidores locales. Es muy sencillo montar y producir smartphones, lo difícil está en ofrecer a los consumidores un buen producto que mejore su experiencia. Si tu compañía se lo toma en serio, es algo muy complicado de conseguir. Si lo único que quieres es vender smartphones, eso es muy sencillo. La competencia es muy feroz pero a nosotros nos guía, insisto, que nuestra tecnología marque la diferencia en la vida del consumidor.

¿Qué características propias destacaría del mercado español? La búsqueda de la calidad-precio, el interés por la gama media...El mercado español es distinto a otros, es muy abierto porque los españoles son muy apasionados con las cosas nuevas y distintas. Para una marca resulta sencillo entrar en el mercado español y que guste. Por otro lado, aunque el precio es importante, la clave no está en que sea barato, sino en que tenga un precio razonable para lo que ofrece, que no es lo mismo.

Más allá de que son fechas intensas en cuanto a lanzamientos de móviles, se nota que la situación ha cambiado para las marcas, que en general van más a lo seguro. ¿Honor ha tenido que redefinir su estrategia por esta coyuntura?No hemos cambiado la estrategia. Volviendo a lo anterior, si estás aquí para vender algo barato tendrás dificultades, pero si lo estás para lanzar algo basado en tu tecnología y en tus buenos productos hallarás una posición estable. No se trata del volumen ni del precio, sino de si tu producto puede solucionar los problemas de los consumidores. Si no puedes, nadie pagará por ello. Nos centramos en nuestros productos, en nuestra innovación, y no en los de los demás.

La sensación es que Honor, por la tecnología que plasma, se haya en un buen momento. Podría decirse además que le sentó bien salir de Huawei.Sí, estamos en un buen momento. No tenemos restricciones de ningún tipo por haber sido parte de Huawei, somos independientes. Además, somos una compañía más madura por la innovación y la adquisición de la capacidad tecnológica, que es lo que nos lleva hacia delante.

