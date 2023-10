¿A ti también se te ha apagado el iPhone mientras dormías? Este es el motivo detrás de la misteriosa 'caída'

¿Tu iPhone se ha apagado por la noche mientras lo cargabas? ¿Te has despertado esta mañana con la pantalla para introducir el código PIN? Si la respuesta a estas dos preguntas es afirmativa, debes saber que varios usuarios de Apple han experimentado esta madrugada un aparente reinicio, además, el apartado 'Batería' de 'Configuración' muestra que los datos del nivel de la batería se han visto interrumpidos por el apagado.

Algunos afectados comparten sus capturas en las redes sociales para informar del problema.

Pero, ¿por qué se ha producido este problema? Un usuario dice que existe la posibilidad de que el dispositivo realice una actualización automática de software durante la noche mientras se carga, mientras que otro comenta que podría deberse a una pérdida de memoria. No obstante, para evitar que esta situación ocurra de nuevo, algunos de los consejos son:

Reiniciar el iPhone : Se recomienda reiniciar el dispositivo antes de conectar el iPhone al cargador, de esta manera, los fallos menores y las pérdidas de memoria se pueden solucionar para evitar así que el teléfono se apague por la noche.

: Se recomienda reiniciar el dispositivo antes de conectar el iPhone al cargador, de esta manera, los fallos menores y las pérdidas de memoria se pueden solucionar para evitar así que el teléfono se apague por la noche. Apagar la carga de energía limpia : Los usuarios deben desactivar la carga de energía limpia a través de 'Configuración' → 'Batería' → 'Estado y carga de la batería' → 'Carga de energía limpia'.

: Los usuarios deben desactivar la carga de energía limpia a través de 'Configuración' → 'Batería' → 'Estado y carga de la batería' → 'Carga de energía limpia'. Evitar la carga MagSafe : En algunos casos, el teléfono informa que la carga se detuvo debido a temperaturas demasiado altas, debido a que la carga inalámbrica sobrecalienta el smartphone.



: En algunos casos, el teléfono informa que la carga se detuvo debido a temperaturas demasiado altas, debido a que la carga inalámbrica sobrecalienta el smartphone. Actualizar la última versión de iOS .

. Verificar el estado de la batería en 'Configuración' → 'Batería' → 'Estado de la batería'.

Esta 'caída' ha pasado más de una vez

En diciembre del año pasado, a un usuario se le apagó su iPhone 13 Pro por la noche: "Me quedé dormido con todo bien, pero cuando desperté estaba apagado y no cargaba. Luego forcé el reinicio del dispositivo y, después de un par de intentos, afortunadamente volvió a encenderse. Pero me pregunto, ¿cómo sé que esto no volverá a suceder?".

Hace casi tres años, otro afectado expresó en el blog de Apple que su iPhone 12 Pro se encendía y se apagaba durante la noche mientras estaba conectado al cargador.

Y por si fuera poco, a un youtuber con un iPhone 15 también se le apagó el dispositivo mientras lo cargaba por la noche.

