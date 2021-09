Facebook anuncia dos nuevos dispositivos Portal para videollamadas

Facebook ha anunciado este martes dos dispositivos de videollamada: Portal Go y Portal Plus. Esta es la primera actualización importante de hardware de la compañía desde 2019.

A través de estos aparatos, la empresa pretende desarrollar toda una gama de productos especializados en las videollamadas por Messenger. En 2018, Facebook Portal ya introdujo una serie de altavoces inteligentes con pantalla y, ahora, con la nueva generación de dispositivos pretende seguir mejorando.

¿Cómo es el nuevo Portal Go?

El dispositivo Portal Go de Facebook es de 10 pulgadas y permite su portabilidad allá donde el usuario quiera ir. Esto se debe a que tiene un asa en la parte trasera para llevarlo encima y, además, está envuelto en una tela con una batería independiente.

Este producto es el primero de la marca que no necesita estar conectado a una corriente de energía de forma continuada. Además, la compañía también está trabajando en que pueda servir de altavoz portátil con Bluetooth compatible tanto con Pandora como con Spotify.

La autonomía de la batería será de hasta 5 horas por videollamada y hasta 14 horas de reproducción de música sin la pantalla activada.

De la misma manera que otros modelos anteriores, el Portal Go tiene una cámara que sigue de manera automática a la persona que está enfocada. De esta manera, permite hacer zoom y paneo conforme se van moviendo dentro o fuera del encuadre.

En cuanto a su resolución, la pantalla de Portal Go es de 1280 x 800 píxeles. No obstante, hay que tener en consideración que el dispositivo únicamente tiene dos funciones principales: la de hacer videollamadas y la de servir de altavoz. Por lo tanto, no necesita la misma resolución que un aparato que se usase para visualizar películas y series.

Por otro lado, para la captura de imagen, Portal Go cuenta con una cámara de 12 megapíxeles con una lente ultrancha.

¿Cómo es el Portal Plus?

A diferencia del Portal Go, el Portal Plus de Facebook cuenta con un diseño más elegante y es de 14 pulgadas. Al disponer de una pantalla más grande, su resolución es mejor: 2140 x 1440 píxeles.

En este caso, el dispositivo no está pensado para transportarse, sin embargo, la pantalla puede ajustarse a la altura que desee cada usuario. Con respecto a la base en la que se apoya el aparato, se trata del propio altavoz.

Si hablamos de la resolución de la cámara inteligente, la de Portal Plus tendrá las mismas características que la de Portal Go, es decir, 12 megapíxeles.

Portal Plus tiene una mejor resolución de pantalla que Portal Go. Facebook Portal

¿Cuándo y a qué precio estarán disponibles?

Tanto el Portal Plus como el Portal Go ya pueden pedirse en la preventa. Sin embargo, hasta el 19 de octubre no se enviarán.

Por otro lado, cabe señalar que en España pueden comprarse cuatro modelos de Facebook Portal, incluidos los nuevos que se pueden preordenar. El Portal TV está disponible por 169 euros; el Portal por 199 euros; el Portal Go por 229 euros, y el Portal Plus por 369 euros.

