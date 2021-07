Este robot de Toyota se roba el show de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Tokio al encestar desde medio campo

Un robot de dos metros que jugaba baloncesto hizo una serie de tiros profundos de tres puntos y un tiro de media cancha durante el medio tiempo del partido del Grupo B de la Ronda Preliminar Masculina entre Estados Unidos y Francia el domingo.

El equipo de EE. UU. Fue derrotado por Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio el domingo, pero, como demuestra este video, su derrota ante los perdedores no fue el único tema de conversación. El protagonismo fue robado en parte por un robot de tiro de aro que cautivó a los espectadores durante el espectáculo de medio tiempo con sus habilidades.

La máquina, diseñada por Toyota y llamada CUE, metió canasta desde la línea de tiros libres, conectó un triple e incluso logró uno desde media cancha.

Como era de esperar, siguieron las bromas del equipo de EE. UU: "El robot de baloncesto necesita un lugar en la lista del equipo de EE. UU. Con la forma en que estamos jugando", escribió Daniel Harrod.

"El equipo de baloncesto de EE. UU. Podría usar este robot en la lista en este momento", agregó ortro usuario de Twitter.

Si bien los Juegos Olímpicos de Tokio proporcionaron el escenario más grande para que Cue mostrara sus habilidades, está lejos de ser la primera vez que Toyota muestra su atleta mecánico.

Cue utiliza tecnología y algoritmos de mapeo 3D para realizar casi todos los disparos que necesita. Toyota

Una de sus primeras apariciones se produjo en 2018 cuando era un poco más pequeño de lo que es ahora y compitió con Arvalq Tokio, un equipo de la liga de baloncesto más importante de Japón, en tiros libres.

Luego reapareció al año siguiente para establecer un récord Guinness al lanzar 2.020 tiros libres consecutivos sin fallas, un guiño a los Juegos de 2020.

La versión de CUE que apareció en el descansillo del domingo ha mejorado mucho con respecto a las versiones anteriores, que estaban unidas a plataformas que apoyaban al robot y contenían parte de su mecánica.

El domingo, la versión de Cue que Toyota sacó con ruedas era independiente y podía moverse usando ruedas montadas en sus zapatos, una hazaña que mostró moviéndose alrededor de la cancha para cada uno de sus tiros.

Perfecto para atinar, pero malo para todo lo demás

CUE tiene una forma similar a la humana con un torso, brazos, piernas y cabeza. El robot mide 2 metros, lo que lo convierte en un excelente jugador de baloncesto en el papel. Sin embargo, no reemplazará a Kevin Durant ni a nadie más en el corto plazo. Si bien CUE puede hacer tiros increíbles con una pelota, no puede encestar, saltar ni moverse tan rápido. Es genial para quedarse quieto y lanzar tiros libres, pero no es muy útil para ningún otro aspecto del juego.

CUE utiliza sensores en su torso para calcular la distancia exacta desde el aro para realizar esos disparos. Utiliza esta información para determinar el mejor ángulo y potencia, lo que da como resultado una precisión de disparo de casi el 100 por ciento. Es indudablemente impresionante, pero incluso cuando se trata solo de lanzar canastas, CUE es bastante lento: toma de 10 a 15 segundos entre cada tiro para tomar la siguiente pelota, calcular todo y lanzarla.

Si bien a algunas personas les puede parecer una tontería que Toyota haya gastado tanto tiempo y dinero en la creación de un robot de tiro de baloncesto, CUE no es el objetivo final de la empresa. En 2015, Toyota realizó una inversión de mil millones de dólares para profundizar en el nicho general de la inteligencia artificial y encontrar nuevas formas de llevar autonomía a automóviles, robots y más.

Sin lugar a dudas, los robots desempeñarán un papel más importante en la vida diaria durante los próximos años y, gracias a robots como CUE, los investigadores están aprendiendo a cómo hacerlos de la manera más inteligente posible. Independientemente de lo que depare el panorama general, también es increíble ver a un robot haciendo triples como si no fuera asunto de nadie.

