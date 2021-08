Ojo: primeras marcas, como Samsung o WD, están vendiendo unidades de SSD con peor rendimiento sin decirlo

Varios fabricantes han sido sorprendidos con las manos en la masa al cambiar los componentes de sus productos SSD sin cambiar las especificaciones del producto.

Esto ha sucedido en el pasado con ADATA , Patriot y, más recientemente, con Western Digital y su WD Blue SN550; ahora, son Samsung y Crucial quienes reciben una mirada más atenta a sus lotes recientes de piezas SSD, según ha recogido el medio especializado Xataka.

Samsung es el último proveedor de SSD en ser atrapado con las manos en la masa. Un Youtuber chino llamado Computerbase afirma que Samsung ha intercambiado componentes en su SSD 970 Evo Plus, uno de los mejores SSD del mercado en este momento.

En esta comparación comprobaron que Samsung está vendiendo dos versiones distintas de su SSD NVMe M.2 970 EVO Plus, por lo que existirían dos versiones de este hardware en el mercado con exactamente la misma apariencia pero diferentes resultados. El rendimiento en la tasa de escritura bajaba de los 1.500 MB/s a los 800 MB/s, casi la mitad.

La acusación al fabricante surcoreano viene acompañada de una serie de imágenes que demuestran cómo existen dos versiones distintas del 970 EVO Plus de Samsung con distintos componentes.

Uno de los componentes clave que ha cambiado Samsung es el chip de la Controladora Flash, un componente esencial para determinar el rendimiento.

Es difícil identificar una unidad SSD de peor rendimiento frente a su versión original. ComputerBase

El caso de Crucial

Por otro lado, una de las primeras en ser descubierta realizando este tipo de prácticas fue Crucial, un conocido fabricante parte de Micron cuyas unidades Crucial P2 eran una excelente opción para muchos usuarios.

De repente, Crucial comenzó a vender unidades que en lugar de usar chips de memoria TLC, más capaces y con mejor rendimiento, usaban chips QLC, más lentos y con menos durabilidad.

Las pruebas realizadas en algunos medios demuestran que el SSD Crucial P2 con chips QLC es hasta cuatro veces más lento que el modelo original con chips TLC: las velocidades de lectura caen a la mitad, y las de escritura no pasan de los apenas 40 MBps en una de las pruebas cuando el modelo normal rondaba unos respetables 450 MBps.

Esto no es nada nuevo

Los cambios de componentes en la electrónica no son infrecuentes en sí mismos; hay una serie de productos y chips que pueden emplear varias alternativas en la cadena de suministro.

Esto se ha vuelto un mecanismo de seguridad especialmente más importante para los fabricantes con las cadenas de suministro de productos electrónicos que aún se están tambaleando por la crisis sanitaria.

Sin embargo, a veces se promulgan cambios no porque los fabricantes se vean obligados a hacerlo debido a la escasez de componentes; a veces, lo hacen para ahorrar algunos dólares extra aquí y allá. El problema surge cuando las características de rendimiento de un producto se ven afectadas por el cambio de componente, que ha sido el caso, cada vez, de estos cambios en los componentes SSD.

Samsung se diferencia de sus pares al introducir un nuevo número de serie, así como una nueva versión de BIOS, para esta versión particular del 970 EVO Plus. Sin embargo, ¿sería tan difícil volver a hacer esto de la manera correcta? Samsung ya lo había hecho con su 850 EVO V2, en la que mostró claramente que había dos revisiones diferentes disponibles para el mismo producto, con listas de especificaciones diferentes también.

Esta es la forma de no confundir a los clientes. Sin embargo, tal vez Samsung sintió que no tenía una buena forma de hacer este cambio: la unidad no es claramente mejor o claramente peor que la revisión original que reemplaza.

Dicho esto, un poco más de información, o un comunicado de prensa de Samsung, podría haber mitigado estos problemas. Los usuarios deberían poder saber exactamente lo que está comprando su dinero.

