Atento: si tu ordenador tiene una CPU antigua podrás instalar Windows 11, pero no recibir sus actualizaciones

Microsoft aclaró que los usuarios que tengan un ordenador con una CPU más antigua podrán instalar Windows 11 siempre que descarguen manualmente un archivo ISO. Sin embargo, la compañía ha aclarado que quienes lo hagan no contarán con las actualizaciones del sistema operativo, incluso las relacionadas con la seguridad del dispositivo.

Según han notificado, si los usuarios instalan Windows 11 en un equipo que no cumple con los requisitos, se estará ejecutando en un “estado no admitido”, por lo que no se recibirán actualizaciones. Lo más preocupante son las de seguridad, ya que estas se encargan de corregir vulnerabilidades peligrosas.

El medio The Verge ha informado que Microsoft les ha afirmado que los ordenadores no compatibles “no tendrán derecho a recibir actualizaciones de Windows y que incluso las actualizaciones de seguridad y de controladores pueden retenerse”.

Esta situación da lugar a que Windows 11 tenga dificultades para establecerse como el sistema operativo más usado con vistas a los primeros dos o tres años, puesto que habrá personas que no quieran arriesgarse a no actualizar sus PCs.

Aquellos que quieran descargar el archivo ISO para conseguir el nuevo sistema operativo en un equipo con una CPU antigua a pesar de los inconvenientes de Microsoft han de tener en cuenta que el ordenador debe disponer de:

Un procesador de 1 GHz de 64 bits de dos o más núcleos.

de dos o más núcleos. 4 GB de RAM.

64 GB de almacenamiento.

Los expertos consideran que esta decisión es solo una medida de cobertura de la compañía. Esto se debe a que resulta difícil imaginar que Microsoft no emita parches de seguridad críticos, cuando ya han extendido el soporte y han ofrecido parques gratuitos en otras ocasiones.

De momento, solo cabe esperar para comprobar si Microsoft cambia de opinión sobre los requisitos del sistema o decide mantenerlos.

