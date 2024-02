¿Cuándo es el Mobile World Congress 2024?

El Mobile World Congress 2024 (MWC), en el que se presenta las grandes novedades tecnológicas a nivel global, se celebrará como cada año en en el recinto Fira Gran Via en L'Hospitalet de Llobregat, a diez kilómetros del aeropuerto de Barcelona. El conocido ya en España como el Congreso Mundial de Móviles arrancará el próximo lunes, 26 de febrero, y durará hasta el jueves, 29. Se espera recibir entre 95.000 y 96.000 visitantes, con la participación de más de 2.000 países y la presencia de 1.100 conferencias.

Los principales fabricantes de móviles, de la talla de marcas tan populares como Google, Samsung, OPPO, Nokia, Motorola, Xiaomi o HUAWEI, HONOR y realme presentan lo último de sus nuevos smartphones. Asimismo, las tabletas, los relojes inteligentes y las gafas de realidad virtual de la mano de Meta, Microsoft, Ericsson y nuevas incorporaciones como China Telecom serán los grandes protagonistas del evento, aunque también habrá hueco para otras tecnologías innovadoras.

Este es el caso, como no podría ser de otra manera, de la Inteligencia Artificial, que se verán reflejados en las conferencias. De hecho, la Mobile World Congress 2024 contará con el espacio 'Journey to the Future', una zona con "demostraciones prácticas e inmersivas" en áreas como la IA, la Realidad Aumentada, la robótica o los vehículos autónomos. En cuanto al precio de las entradas del MWC 2024, es muy elevado para la mayoría de los ciudadanos, partiendo desde 879 euros en el caso de las más baratas.

¿Qué se podrá ver en el MWC este año? Xiaomi se desmarca

Como suele pasar todos los años, las expectativas están por las nubes ante los posibles aparatos que pueden presentar Nothing, OnePlus, Honor o Samsung, entre otras grandes empresas tecnológicas. Justo en este sentido, el CEO de Xiaomi, Lei Jun, ya ha hecho spoiler de las novedades en la red social X (antes Twitter).

Como se puede observar en su tuit, la imagen incorpora la frase 'Human x Car x Home' e incorpora la forma de un móvil, una tablet, un reloj inteligente y una aspiradora para dar a entender que serán los protagonistas del MWC. Y he aquí el plato fuerte. También aparece un coche, lo que deja entrever que en las próximas se presente por primera vez el esperadísimo Xiaomi SU7.

Se trata de la primera gama de coches eléctricos de la compañía china con sede central en Haidian, en Pekín. Cabe decir que realmente es solo un vehículo, solo que estará disponible en dos versiones: SU7 y SU7 Max. En el caso del Xiaomi SU7 Max, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 2,78 segundos y ofrece una autonomía de hasta 800 kilómetros y hasta 668 en la versión básica SU7.

Se venderá en dos versiones: Xiaomi SU7 y SU7 Max. XIAOMI

Llega el smartphone con la mayor batería de la historia

Durante el próximo MWC, se rumorea que Energizer va a presentar un smartphone con una monstruosa batería de 28.000 mAh. Algunos de sus detalles, así como su aspecto, ya se han filtrado. Dentro de las especificaciones, se conoce que el dispositivo tendrá una batería de 28.000 mAh que superaría con creces a los 21.000 mAh de la del Oukitel WP19 que, hasta ahora, se ha llevado el récord.

Asimismo, su fabricante Energizer Mobile confirmó que el aparato sería resistente con una pantalla FHD de 6,78 pulgadas. Eso significa que es más grande que el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro Max, de 6,7”. Esto permitirá que los usuarios disfruten del contenido en dimensiones considerables para tratarse de un teléfono.

Además, la compañía aclaró que tendría una cámara frontal de 16 megapíxeles y una trasera principal de 60 MP unida por dos sensores de 20 MP.

Un coche volador y el barco ganador de la Copa América

El MWC 2024 presentará otras novedades sorprendentes, como el barco del ganador de la Copa América 2021 del equipo Emirate Team New Zealand y un modelo de coche volador de Alef Aeronautics. Además, se dedicará un espacio a las startups con '4YFN', donde se exhibirán diversos proyectos a lo largo del congreso.

