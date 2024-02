Crean unos robots que pueden comerse mientras se mueven en la boca

El término odorigui hace referencia a un tipo de cocina japonesa donde las personas consumen mariscos vivos mientras aún se mueven, haciendo que el movimiento sea parte de esta 'curiosa experiencia'. Muchos usuarios pueden pensar que esta práctica es bastante descabellada, pero sin irnos muy lejos de este modo de consumo, un grupo de investigadores japoneses ha empezado a desarrollar robots comestibles.

Tal y como lo estás leyendo, HERI se basa en la interacción entre humanos y androides que pueden comerse mientras se mueven, sin embargo, es importante mencionar que esta práctica no es similar al odorigui. Es decir, los usuarios no se están comiendo un dispositivo electrónico, debido a que estos robots, en verdad, son gelatinas hechas de azúcar y jugo de manzana.

Por si te pica la curiosidad en saber cómo se elaboran dichos 'androides', los investigadores mezclan todos los ingredientes para verterlos en un molde y, después, los refrigeran durante doce horas para que se endurezcan y la textura termine siendo una gelatina. Una vez terminada la espera, los expertos incorporan un par de cámaras de aire en la estructura del molde para crear la sensación de que la gelatina se está moviendo hacia los lados, como si fuera un robot vivo.

Pero, ¿cómo se comen estas gelatinas robots? El proceso consiste en poner la boca alrededor del dispositivo, dejar que el androide se mueva por la zona durante diez segundos para disfrutar de la sensación y, por último, morderlo, masticarlo y tragarlo.

Por otro lado, dado que estos aparatos electrónicos se parecen más a seres vivos que a no robots, podrían potencialmente sustituir a los mariscos que se comen con la práctica odorigui, señalan los investigadores en un artículo publicado en PLOS One.

Crearán robots que imiten formas relevantes



"Nuestro diseño de robot comestible propuesto no imita específicamente ninguna forma biológica en particular. Para abordar estas limitaciones, nos centraremos en el campo diseñando robots comestibles que imiten formas relevantes para los debates en curso sobre la escasez de alimentos y las delicias culturales. Específicamente, en futuros estudios, emularemos criaturas consumidas en contextos como dietas basadas en insectos, que se consideran una solución a los problemas de escasez de alimentos, y platos tradicionales japoneses como 'Odorigui' o 'Ikizukuri (sashimi de pescado vivo)'. Se espera que estas imitaciones proporcionen conocimientos profundos sobre las respuestas psicológicas y cognitivas provocadas al consumir robots en movimiento, fusionando la tecnología con las necesidades y las tradiciones culinarias", explican los investigadores japoneses en el estudio publicado en PLOS One.

