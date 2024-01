Ballie, la mascota robótica inteligente de Samsung que vigilará tu casa y te dará la bienvenida cuando llegues

Samsung es uno de los gigantes tecnológicos que más está sacando pecho en el Consumer Electronic Show (CES) 2024 que se está celebrando esta semana. La compañía ha aprovechado la feria anual para presentar su procesador NQ8 AI Gen 3, que estará integrado en el televisor Neo QLED 8K QN900D. Sin embargo, eso no ha sido lo único que destaca de lo expuesto en su stand de Las Vegas (EEUU).

La marca surcoreana ha hecho mucho hincapié en la inteligencia artificial (IA) en el evento de consumo electrónico. Por ese motivo, ha vuelto a mostrar su proyecto Ballie, un robot rodante de IA al que ha aplicado algunas mejoras con respecto a la última vez que lo enseñó.

La actualización de Billie, el robot rodante de Samsung

Hace cuarto años, en el CES 2020, Samsung trajo por primera vez Ballie. El robot doméstico era de color amarillo, parecía una pelota y disponía de tecnología de IA.

La importancia que le han querido dar a la IA este año ha hecho que Samsung decida exponer una versión optimizada de Ballie. Según la prensa especializada, esta actualización podría ser la que termine lanzándose al mercado.

Ballie es un producto equipado con micrófonos y cámaras. Gracias a esos aparatos, el robot puede enviar notificaciones al teléfono de los humanos para que estos sepan en todo momento cómo se encuentra su domicilio cuando están fuera.

Además, el dispositivo doméstico también cuenta con un proyector. A través de él, Ballie puede interactuar con sus dueños. Por ejemplo, la mascota robótica podría proyectar el mensaje de 'bienvenido' cuando alguien entrase al hogar.

El proyector también puede emplearse para que las personas hagan ejercicio con un vídeo de una clase de zumba, para cuidar del perro cuando están fuera o para mostrar una constelación en el techo mientras intentan relajarse en la cama.

El aparato está diseñado para vincularse con otros IoT de la vivienda y, así, crear una Smart Home conectada. Samsung pretende que su robot permita a los usuarios controlar varios dispositivos inteligentes, como aspiradoras, termostatos, sistemas de iluminación, etc.

La Big Tech no ha dado una fecha exacta para su lanzamiento y es posible que realice más mejoras antes de que eso ocurra, pero los expertos opinan que es probable que comencemos a verlo en tiendas este 2024. No obstante, Samsung no ha especificado cuánto costará, aunque intuimos que esta mascota tecnológica no será especialmente barata.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.