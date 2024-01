Google en el CES 2024: Android Auto calculará el gasto de batería de un coche eléctrico para llegar a su destino

El Consumer Electronic Show (CES) 2024 está teniendo lugar esta semana en Las Vegas (EEUU). Como cada año, las marcas tecnológicas aprovechan esta feria para exponer en sus stands todo lo nuevo en lo que están trabajando y aquello que planean lanzar próximamente. Uno de los fabricantes que se presenta siempre al evento es Google.

La compañía de Mountain View ha traído varias novedades al CES 2024 para mejorar la experiencia de sus usuarios en el teléfono, portátil, accesorios Bluetooth, coche y televisor conectados a su software Android. Con la tecnología que tienen preparada, Google busca optimizar su ecosistema en aspectos muy diversos.

Nuevas formas de compartir archivos

Google añadió en 2020 la función Compartir con Nearby, una opción que facilitaba el intercambio de archivos entre dispositivos. Según la propia empresa, esta se parecía a Quick Share, de los teléfonos de Samsung.

En el CES 2024, la Big Tech ha anunciado una colaboración con la firma surcoreana para crear una solución combinada 'trans-Android', manteniendo la denominación Quick Share. Esta novedad fusiona lo mejor de las dos funcionalidades, lo que permite compartir contenidos entre particulares en todo tipo de dispositivos de Android, incluso Chromebooks.

Samsung y Google se han aliado para lanzar una función conjunta llamada Quick Share, para compartir archivos de Android fácilmente. Google

Además, Google señala que están contactando con fabricantes de otros ordenadores para que Quick Share sea una aplicación preinstalada por defecto en Windows. De este modo, los internautas solo deberán tocar el nuevo icono de Quick Share para acceder a una lista de aparatos compatibles cercanos (pudiendo configurar quienes pueden detectar el dispositivo en cualquier momento).

Fast Pair, compatible con tu televisor

Los dispositivos con Fast Pair detectan de forma rápida los accesorios Bluetooth cercanos, como los auriculares. Hasta ahora, los teléfonos Android y los Chromebook disponían de dicha función; a partir del mes que viene, los televisores compatibles con Bluetooth de baja energía que tengan conectado un Chromecast con Google TV también podrán disfrutar de ella. A lo largo del 2024, la tecnológica ha detallado que Fast Pair comenzará a desplegarse a otros dispositivos con Google TV.

Gracias a Fast Pair, los usuarios solo tendrán que poner el accesorio que quieran vincular en modo emparejamiento y, con un toque, se conectarán. Así, podrán escuchar sus películas y programas favoritos sin molestar al de al lado con los auriculares, o mejorando la calidad de sonido con altavoces compatibles.

La función de emparejamiento rápido de Android y Chromebook llegará muy pronto a los televisores de Google TV. Google

Envía vídeos a apps y dispositivos con Google

Desde que lanzaron Chromecast, Google no ha parado de traer nuevas funciones de reproducción a diferentes aplicaciones y dispositivos. Hoy ha anunciado que ahora se podrán enviar contenidos de TikTok desde el smartphone a los aparatos que integren Chromecast y muy pronto también permitirán enviar directos de la plataforma china al televisor.

Pero eso no es todo. Google ha explicado que, próximamente, saldrán al mercado nuevos dispositivos con Chromecast integrado, como los televisores que LG lanzará en 2024. Así, los usuarios podrán seguir viendo su contenido favorito en sus aplicaciones en streaming cuando estén fuera de casa. Por ejemplo, desde su TV LG en la habitación de un hotel y sin necesidad de iniciar sesión (solo con el aparato Chromecast).

A partir de ahora, podrás ver un vídeo de TikTok en el televisor enviándolo desde el móvil. Google

Asimismo, los desarrolladores de Mountain View han anunciado que algunos de los nuevos dispositivos con Chromecast que saldrán al mercado serán los televisores Hisense ULED y ULED Serie X de 2024, o los TCL Q Class y QM7 que se han anunciado en el CES. Con ellos, ya son más de 220 millones de aparatos con Google TV o con el sistema operativo Android TV.

Más interoperabilidad entre dispositivos Matter

Cada vez son más personas que apuestan por las Smart Home, equipando sus viviendas de productos inteligentes. No obstante, no todos los dispositivos que se adquieren son del mismo fabricante y Google pretende que los dispositivos estén conectados entre sí, pese a no ser de la misma marca.

Por ese motivo, la compañía está trabajando en que exista más interoperabilidad entre aparatos Matter. Muy pronto, los televisores y otros dispositivos Google TV y con Android TV podrán funcionar como hubs de Google Home. Así, los Nest Hub, Nest Mini o un televisor compatible podrán agregar dispositivos Matter a su red doméstica y conectarlos localmente desde su app Google Home.

El ecosistema de Google llega a más vehículos

En los próximos meses, Google hará que algunos vehículos eléctricos compatibles con Android Auto sean capaces de compartir en tiempo real información sobre el estado de la batería con Google Maps. Los primeros en sumarse a esta novedad serán el Gord Mustang Mach-E y el F-150 Lightning.

Con esta función, esperan que sea más sencillo circular con un coche eléctrico, puesto que el conductor sabrá de antemano cuánta batería usará más o menos para llegar a su destino. Asimismo, Google Maps le sugerirá paradas de carga durante la ruta e incluso podrá conocerse el tiempo de carga aproximado.

En suma, marcas como Nissan o Lincoln comenzarán a disponer de algunas aplicaciones útiles como Google Maps, el asistente de Google y otras muchas que se podrán descargar desde la Play Store.

