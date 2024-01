LG anuncia Signature OLED T, un televisor transparente de 77 pulgadas que permite ver lo que hay detrás de la pantalla

El famoso evento tecnológico Consumer Electronic Show (CES, por sus siglas en inglés) empieza hoy, 9 de enero, en Las Vegas (Estados Unidos) para que las grandes marcas tech expongan algunos de sus innovadores dispositivos hasta el próximo viernes 12. En el caso de LG, este fabricante ya ha mostrado sus nuevos televisores OLED, un vaporizador de mano para el planchado de la ropa, un lavavajillas para vasos y tazas, otro televisor de 98 pulgadas, el nuevo portátil de gama alta que pertenece a la serie LG gram Pro y, por último, un robot con inteligencia artificial (IA) para usos domésticos.

No obstante, para seguir ampliando su abanico de dispositivos, LG presenta en el CES 2024 el primer televisor OLED transparente inalámbrico del mundo. Este modelo, llamado LG Signature OLED T, es un dispositivo de gama alta que combina un panel OLED 4K transparente con tecnología de transmisión inalámbrica de vídeo y audio para "elevar el diseño de cualquier salón" gracias al nuevo procesador α (Alpha) 11 AI—indica el fabricante en una nota de prensa enviada a los medios—.

Características del nuevo televisor LG Signature OLED T



Este televisor transparente puede colocarse en cualquier lugar porque no requiere cables de por medio, además, su caja Zero Connect envía señales inalámbricas de audio y vídeo a la pantalla para garantizar una calidad de imagen 4K y un sonido claro sin interrupciones. No obstante, para ver una imagen perfecta basta con pulsar un botón para aumentar el contraste de la pantalla, de esta manera, el usuario aprovecha la calidad de imagen mejorada gracias al nuevo procesador α (Alpha) 11 AI.

Por otro lado, LG Signature OLED T pone fin a los paneles negros y opacos de los televisores tradicionales cuando están apagados, debido a que se mimetiza con el entorno cuando no está encendido para crear una sensación de amplitud gracias a su invisibilidad.

Y respecto al resto de sus características, este dispositivo tiene un tamaño de 77 pulgadas, posee un diseño modular, agrega widgets personalizados que ocupan la parte inferior de la pantalla, incorpora la función Always-On-Displays para convertirse "en un lienzo digital transparente" y, de momento, todavía se desconoce su precio —existe la posibilidad de que sea más cara que el último modelo OLED inalámbrico de 77 pulgadas que costaba más de 4.500 euros, aproximadamente—.

LG apuesta por la inteligencia artificial para que sea un "agente clave"

Dejando de lado esta innovación, durante la conferencia de prensa 'LG World Premiere' en el CES 2024, LG también ha compartido su visión respecto a la inteligencia artificial porque entiende que dicha tecnología es un "agente clave" para elevar la experiencia del usuario.

Concretamente, el fabricante ha reafirmando su objetivo de transformarse en una compañía de soluciones Smart Life gracias a las innovaciones LG AI Brain y LG Shield:

LG AI Brain es un motor de procesamiento impulsado a través de un modelo de lenguaje de gran tamaño, entrenado en el conjunto de datos de la compañía para prever las necesidades de los usuarios y generar soluciones óptimas en los propios dispositivos físicos.

es un motor de procesamiento impulsado a través de un modelo de lenguaje de gran tamaño, entrenado en el conjunto de datos de la compañía para en los propios dispositivos físicos. El sistema de seguridad de datos LG Shield está diseñado para proteger la información de carácter personal en todas las fases del proceso, desde su recogida y almacenamiento hasta su utilización, bajo el marco de la "inteligencia responsable" y la creencia de que los usuarios deben tener el control total de sus datos.



Con ambas tecnologías, LG destaca la idea de que "la inteligencia artificial puede fomentar una experiencia de usuario más amable, empática y cercana".

