AEG S8000: una aspiradora con variedad de cepillos de limpieza que se adaptan a cualquier persona y superficie

El mundo de las aspiradoras es cada vez más diverso. Puedes encontrar productos de todo tipo que cumplan casi todas las funciones que necesitas para mantener la limpieza de una casa o de cualquier otro lugar.

Las aspiradoras sin cable llegaron hace unos años para quedarse y no podía ser para menos, puedes transportarlas a cualquier lugar y tienen autonomía suficiente para llevar a cabo la limpieza necesaria sin necesidad de volverlas a cargar.

Es el caso de la aspiradora AEG S8000, un producto que hace fácil y efectivo el mantenimiento de tu hogar, sin cables, con accesorios de todo tipo y con la potencia necesaria para llevarse por delante cualquier resquicio de polvo que pueda encontrarse por el camino.

Batería

El tema de la batería es algo que siempre suele tenerse en cuenta a la hora de hacerse con un aparato de limpieza, ya que no sirve de nada si dura poco tiempo en activo y hay que ponerlo a cargar en mitad de una limpieza.

Para eso sirve el modo automático de la AEG S8000, permite que la potencia de succión se ajuste en diferentes tipos de suelo con el objetivo de optimizar la vida útil de la batería.

La autonomía suele ser de unos 35 minutos aproximadamente desde que la pones en funcionamiento.

Una vez después de utilizarla, en un máximo de dos horas y media vuelves a tenerla cargada totalmente ta que cuenta con un sistema de tecnología inteligente de carga rápida.

No obstante, existe la posibilidad de incorporar una batería intercambiable con mayor autonomía si necesitas más minutos de aspiración y, así, puedes evitar el tener que parar parar para poner a cargar el aparato.

Funcionalidades

Lo que más destaca visualmente es su tubo telescópico que hacer que pueda regularse a diferentes alturas y pueda adecuarse a la persona que vaya a utilizarla en cada momento y adaptarse mejor a cada tarea que quiera realizarse.

Este manejo ergonómico es muy importante porque hace que puedas llegar a zonas de difícil acceso y limpiar cualquier parte de la casa.

Me ha pasado con otros aparatos similares y es que es difícil sacar los accesorios para limpiarlos o para intercambiarlos por otros, pero, en este caso, cambiar los cepillos de aspiración es bastante fácil y no tienes que agacharte porque lleva un mecanismo que hacer que puedas liberarlos con el pie.

La estación de carga también es muy funcional y cuenta con unos soportes para guardar los accesorios.

Además, el depósito de polvo es magnético para que no se escape nada. Con otros aspiradores me ha ocurrido que a la hora de moverlo de sitio o vaciarlo, el polvo se me ha perdido por el cambio; así que esta función me parece bastante práctica.

Y cuenta también con un desbloqueo llamado ‘QuickRelease’ que te permite pasar de aspiradora de suelo a aspiradora de mano enseguida y de forma muy cómoda.

Variedad de cepillos intercambiables

UltimatePower Multi/ Multisuelo UltimatePòwe: es un cepillo para suelos que tiene luces LED y función autolimpieza. Tiene la función BrushRollClean que es para diferentes tipos de suelos pero especial para moquetas.

UltimatePower: la marca recomiendan utilizarlo para suelos de parqué y similares porque es especial para una limpieza extrasuave y delicada que, sobre todo, recoge el polvo de juntas y grietas.

Ambos tienen un mecanismo llamado FootRelease que hace que se puedan liberar con el pie. Práctico cierre con clic.

Cepillo de succión eléctrico PetProPlus: especial para limpiar los ácaros, el polvo y la suciedad que encontramos en tapicerías, colchones y almohadas; incluso el pelo de las mascotas.

También hay un cepillo fino para superficies suaves, bordes y repisas

y otro estándar para muebles y objetos delicados sin dañar nada

El cepillo para espacios estrechos en muy útil para la limpieza de juntas y grietas

cepillo para muebles delicados: superficies suaves, bordes y repisas

la herramienta en ángulo pergonómicoara llegar a cualquier parte que, de normal, no alcances por altura.

