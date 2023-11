Cómo poner tu móvil o tablet en modo fábrica y borrar todos los datos

Cuando tu móvil o tablet no funcionan correctamente o detectas que algo no funciona bien, ya sea alguna aplicación importante o el mero rendimiento en sí, se suele optar por reiniciar el dispositivo. Si persisten los problemas, queda la opción de resetearlo, formatearlo o ponerlo en versión de fábrica y que 'empiece de cero'. Esto también se utiliza en caso de que quieras venderlo, devolverlo a la tienda (por el motivo que sea) y que no quede nada nuestro en él.

Eso sí, si has iniciado sesión con tu cuenta de la compañía, lo más habitual es que te pida volver a introducir la contraseña antes de permitir borrar y restablecer de fábrica el móvil. Esto es una manera de asegurar que eres tú quien decide borrar los datos y no otra persona con intenciones negativas. Después de hacerlo, podrás eliminar de forma definitiva todo el contenido de tu móvil o tablet y, al volverlo a encender, será como si lo hubieras vuelto a comprar.

Como restablecer el móvil a modo fábrica

Este proceso cuesta realmente poco y, aunque todos los fabricantes incluyen esta opción en su smartphone, no en todos aparece con el mismo nombre ni se ubican en las mismas zonas. En compañías como Samsung, esta funcionalidad se encuentra en la sección de ‘Administración general’ y en otras como pueden ser Huawei se encuentra en la parte de ‘Sistema’. Para ahorrarte tiempo, puedes escribir en el buscador de ajustes las palabras ‘fabrica’ o ‘restablecer’, ya que una de ellas siempre está en la función.

Como hemos dicho, cada marca tiene su estilo y así se refleja en cada una de ellas el restablecimiento de fábrica.



Xiaomi, Redmi : Ajustes - Información del teléfono - Restablecer.

: Ajustes - Información del teléfono - Restablecer. Samsung : Ajustes - Administración general - Restablecer.

: Ajustes - Administración general - Restablecer. Huawei, Honor : Ajustes - Sistema - Restablecimiento.

: Ajustes - Sistema - Restablecimiento. Realme, OPPO : Ajustes - Configuración Adicional - Copia de seguridad y restablecer.

: Ajustes - Configuración Adicional - Copia de seguridad y restablecer. Google, Vivo, Sony y Nokia : Ajustes - Sistema - Opciones de restablecimiento.

: Ajustes - Sistema - Opciones de restablecimiento. ASUS : Ajustes - Copia de seguridad y restablecer.

: Ajustes - Copia de seguridad y restablecer. OnePlus: Ajustes - Sistema - Opciones de recuperación.

