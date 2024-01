El dispositivo alternativo y más barato para decir adiós a las cadenas de nieve

La nieve ha hecho acto de presencia en varias localidades de España en los últimos días. Eso ha supuesto para muchos sacar bufandas, abrigos y guantes del armario, pero también hay quien ha tenido que colocar las cadenas en las ruedas de sus coches para evitar accidentes de tráfico. Sin embargo, hay una alternativa que podría sustituirlas: Zip Grip Go.

La Dirección General de Tráfico (DGT) exige el uso de cadenas o neumáticos de invierno de forma obligatoria en zonas de montaña o áreas en las que esté presente la nieve en España. Por lo tanto, el dispositivo que ha creado el inventor Mike Curry podría no servir aquí, ya que las normas no lo contemplan, pero eso no implica que Zip Grip Go sea una solución que evitaría la colocación de las cadenas cuando nieva o hiela en una carretera.

Zip Grip Go, la alternativa de las cadenas en los coches

El aparato cuesta 18 euros y se adapta a vehículos con llantas de hasta 22 pulgadas de tamaño, como coches, furgonetas, SUV y la mayoría de los camiones ligeros. Es un dispositivo de tracción de emergencia que se instala fácilmente, al contrario que las cadenas cuya colocación puede ser compleja y hay usuarios que no saben cómo hacerlo correctamente.

Con Zip Grip Go, el inventor consiguió un producto que evitaba que los coches se quedaran atascados en la mitad de la ruta por culpa de la nieve, hielo o barro y que era sencillo de usar. Según él, "es una red de seguridad para la persona promedio".

Este sustituto a las cadenas convencionales está fabricado con un plástico muy resistente. En uno de sus lados, tiene tacos de tracción con un diseño de hileras dobles que es lo que permite que los vehículos puedan circular por caminos con nieve o barro.

Para instalarlas en las ruedas, solo se deben introducir las correas en la llanta, una por una, y atarlas al neumático (dejando la parte de los tacos de tracción en la parte de fuera). Después, basta con tirar con fuerza para dejarlas fijas, bloqueándolas con el sistema de cierre que tiene y cortar la parte de la tira que sobre.

"A diferencia de las cadenas tradicionales, Zip Grip Go se puede instalar sin herramientas en un vehículo que ya está atascado, incluso si solo hay acceso parcial a las ruedas –explica Curry-. Solo lleva unos minutos colocar las correas en su lugar, después de lo cual el conductor puede volver a ponerse en marcha utilizando la propia energía del automóvil, eliminando el costo y la espera de un remolque tradicional".

