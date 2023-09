¿Eres adicto al móvil?: comprueba si realmente has desconectado y descansado estas vacaciones

La época estival es la favorita de muchos para coger vacaciones y desconectar y descansar del trabajo y la rutina. No obstante, casi nadie se plantea una desconexión del móvil. Incluso cuando están en primera línea de playa o en un lugar turístico con paisajes maravillosos, no retiran la mirada de sus pantallas.

¿Tus amigos te han dicho este verano que pasas mucho tiempo con el móvil cuando quedas con ellos? ¿No duermes lo suficiente o te acuestas tarde por estar mirando vídeos de TikTok? ¿Sientes que no has disfrutado lo suficiente de tus días libres y que lo único que has hecho ha sido mirar el smartphone? Si te has planteado la posibilidad de ser adicto al móvil, aquí tienes un cuestionario que puede sacarte de dudas:

