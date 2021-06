A partir de ahora ya no será tan fácil activar el Asistente de Google sin querer

Si tienes un altavoz inteligente en casa como el Google Nest o usas el Asistente de Google en tu smartphone, seguro que te has encontrado con una situación muy típica: que sin querer te conteste de manera errónea a algo que no has preguntado al haber reconocido tu voz. Google quiere acabar con esta problema otorgando más opciones de regulación a los usuarios.

Para eso, Google ha añadido opciones para hacer que activar el Asistente de Google sea un poco más difícil, regulando la sensibilidad del micrófono de nuestro dispositivo al comando de voz. La propia compañía afirma ser consciente de que algunos factores como el ruido de fondo o de muchas personas hablando pueden activar los asistentes sin querer.

Ajustes de sensibilidad

La sensibilidad de estos altavoces y pantallas se refiere al comando de voz activador en los Google Home, Nest y a los altavoces de nuestro teléfono móvil: 'Okay Google'. Cuanta más sensibilidad tengan los altavoces, más fácil será que reconozca el comando de voz y salte el asistente. El problema de tener mucha sensibilidad es que el altavoz empezará a reconocer algunas palabras que no son 'Okay Google' y se activará bastante más veces de las que deseas.

Si por el contrario, te costará más activar el asistente. Esto hará que tengamos que pronunciar correctamente el comando, con poco ruido de fondo y con una voz clara, pero nos aseguraremos de que no se activará por error.

Existen tres niveles de sensibilidad para tu asistente. DroidLife

Encuentra el ajuste perfecto para ti dentro de la aplicación de Google Home o dentro de los ajustes de tu smartphone. Además, podrás ajustar la sensibilidad de cada dispositivo en el caso de que tengas varios por separado, todo dentro de la misma app.

Esta función estará lista en español en los próximos días. El lanzamiento será gradual, por lo que es posible que no todos los usuarios la tengan a la vez, así que no te desesperes ti tu asistente todavía se desactiva sin querer, pronto dejará de hacerlo y, pronto dejará también de pegarte algún susto con sus respuestas. Cosa que a mí ya me ha pasado en varias ocasiones.

