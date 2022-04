Más luz y menos consumo sí es posible gracias a esta lámpara de techo ¡con control remoto!

Una luz de calidad en nuestro hogar puede ayudar a lucirlo y hacer milagros, ya que la iluminación es un aspecto básico de la decoración de una casa. Pero, no hay que olvidar que, cada vez más, buscamos viviendas inteligentes, prácticas y cómodas, por lo que la luz que coloquemos en cada una de las estancias de nuestra casa debería cumplir con estos objetivos. Por ejemplo, en el salón debemos iluminar pensando en el descanso, pero, también en el día a día o en el trabajo, ya que se trata de una de las habitaciones donde más tiempo pasamos y algunos, incluso, ahora teletrabajan.

Por eso, la mejor opción es buscar lámparas del techo prácticas (¡y regulables!) en cada una de las estancias de nuestro hogar, para que puedan mutar y adaptarse al igual que nuestras vidas. Los usuarios de Amazon, por ejemplo, tienen esto muy claro, ya que una de las lámparas de techo más vendidas, con la etiqueta Amazon Choice que se otorga a los productos con mejor relación calidad-precio, es regulable y vuelve a estar rebajada.

Se trata de un plafón con control remoto, un mando con multitud de funciones con el que ajustar, por ejemplo, el brillo (del 5% al 100%). Así como las temperaturas de color de 3.000 a 6.000 grados kelvin. El mando contiene un total de 12 botones de control remoto, con los que crear la atmosfera de luz que necesites en cada momento, dentro de tu hogar. No tendrás que preocuparte por tu vista, porque la luz que emite esta lámpara de techo es muy agradable, uniforme y sin deslumbramientos ni parpadeos.

Genera una luz uniforme sin deslumbramientos ni parpadeos. Amazon

Además, tampoco tendrás que preocuparte por la factura de la luz en exceso, ya que es LED y no consume mucho. Además, guarda los ajustes anteriores cuando se vuelve a encender, por lo que ahorra tiempo y energía al evitar ajustes repetidos cada vez que se enciende la luz. De esta forma, se convierte en adecuada en todos los interiores de tu casa, pero también en los exteriores como garajes o jardines.

