No hay fiesta de los descuentos, ya sea Prime Day o Black Friday, que los dispositivos más techie de Amazon no triunfen. Hablamos, como no, de su amplia familia Echo, famosa por contar en sus líneas con altavoces inteligentes que nos ayudan a conocer la previsión del tiempo o encender las luces con solo un comando de voz. Pero también de sus mandos de televisión smart (¿alguien más que ya haya aprovechado los descuentos negros para conseguir su Fire Stick?). O de sus cámaras y timbres de seguridad, Blink, para tener nuestro hogar bajo control en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Y triunfan, como no puede ser de otra forma, porque gracias a los descuentos promocionales, los usuarios pueden llevarse estos artículos (la mayoría rozando las cinco estrellas doradas en el catálogo de Amazon) muy por debajo de su precio habitual. ¡Palabra de 20deCompras!

Los mejores dispositivos Amazon, al 50% de descuento

El Echo Dot de 5ª generación.... ¡al 58% de descuento! El altavoz inteligente más popular de Amazon tiene una nueva versión que está 35 euros más barato.

Esta versión del altavoz inteligente está rebajada un 58%. Amazon

El Echo Show 5... ¡al 59% de descuento! Alexa, ahora, también se ve en la versión avanzada del altavoz Echo que tiene pantalla. Ahórrate 50 euros en su compra.

Echo Show 5 ahora con 50 euros de rebaja. Amazon

El Fire TV Stick 4K... ¡al 53% de descuento! Esta versión del mando que convierte nuestra televisión en smart está rebajada 32 euros.

Este dispositivo cuesta menos de 30 euros. Amazon

El pack de Ring Video Doorbell Wired, adaptador de enchufe y Echo Dot... ¡al 68% de descuento! Si queremos hacer de nuestro hogar uno smart, este kit puede ser uno de los primeros pasos. ¡Te ahorras más de 80 euros!

Este 'pack' está al 68%. Amazon

Echo Dot y una bombilla inteligente... ¡al 68% de descuento! Cada vez son más quienes apuestan por bombillas inteligentes en su hogar. Con este pack te llevas una de Philips y el altavoz inteligente Echo Dot, casi 49 euros más baratos.

Ahora puedes controlar las bombillas con la voz. Amazon

