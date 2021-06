Las vacunas contra la Covid-19 en Europa no contienen "metales pesados" ni componentes "magnéticos" que puedan atraer imanes

Seguramente ya te habrá llegado algún vídeo en el que supuestamente vemos que un imán se pega a la zona del brazo donde supuestas personas vacunadas contra la Covid-19 han recibido la inyección. También hay otros en los que aparece cómo se pegan tenedores o cucharas en los brazos de gente supuestamente vacunada. Nos habéis enviado distintas versiones a nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319). En estos vídeos se asegura que las vacunas llevan "metales pesados" o que nos han insertado un "dispositivo rastreado”.

Pero es un bulo: ni las vacunas contra la Covid-19 aprobadas en Europa llevan "metales pesados" ni están compuestas por materiales con propiedades magnéticas. Tampoco es cierto que nos hayan insertado un "dispositivo rastreador".

"Es completamente falso. Por supuesto que no tienen ni metales pesados ni componentes magnéticos", nos asegura Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología (AEV).

Si revisamos las fichas técnicas de las distintas vacunas contra la Covid-19 que están en uso en la Unión Europea (UE) y, por lo tanto, en España (Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen) podemos comprobar que no hay "metales pesados" entre sus componentes.

Si bien es cierto que algunas vacunas (no las del Covid-19 que están en uso en la UE) contienen sales de aluminio, pero estas son muy inferiores (menos del 1%) a las que, de forma natural, contienen los alimentos que consumimos habitualmente, según recoge este texto del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Las sales de aluminio tienen un papel adyuvante en las vacunas, es decir, “contribuyen a potenciar la respuesta inmune de la vacuna”, explica Jaime Jesús Pérez. En este sentido, vacunas contra la Covid-19 que están en uso en otros países, como CoronaVac y Covaxin, contienen sales de aluminio como adyuvantes. También Epivac, que continúa en fase de ensayos clínicos.

Por qué sería imposible que una vacuna lograse que se nos pegasen imanes en la piel: la cantidad inyectada sería demasiado pequeña para tener ese efecto

El físico Alberto Nájera, profesor de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla-La Mancha y vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), asegura que las vacunas contra la Covid-19 no contienen "ningún elemento químico o material que tenga propiedades magnéticas". Pero, en el hipotético caso de que así fuera, el imán no se sostendría en la piel de todos modos.

Según explica, los materiales magnéticos serían distribuidos por el cuerpo y no se quedarían concentrados en la zona del pinchazo. Y, como la vacuna se inyecta en profundidad, "difícilmente llegaríamos a obtener respuesta con un imán". En cualquier caso, la cantidad de materiales magnéticos de la vacuna serían insuficientes "como para que la fuerza magnética venciera a la fuerza gravitatoria".

¿Por qué se nos pueden quedar objetos metálicos “pegados” en la piel momentáneamente?

Hay que tener en cuenta que desconocemos muchos detalles de cómo han sido grabados los vídeos que están circulando. No sabemos cómo son los supuestos imanes que han usado, si han podido utilizar alguna sustancia para que los objetos se pegaran a la piel o si las personas que salen han sido realmente vacunadas contra la Covid-19.

"Mi hipótesis es que gracias a la humedad de la piel o a ejercer una pequeña presión, consiguen que los elementos que utilizan queden sujetos, entiendo que momentáneamente", afirma Nájera. Por ejemplo, el experto señala que si a una cuchara le echamos el aliento y generamos un poco de vaho, podemos hacer que adhiera a nuestra piel durante un rato.

En este sentido, Daniel Gómez, neurocientífico, divulgador y mago, explica a Maldita.es que durante el siglo XX se utilizaba un truco que consistía en pegar metales al cuerpo, incluso pesados, para dar la impresión de que una persona podía ser magnética. Estos elementos se quedaban pegados al cuerpo gracias a la humedad de la piel. Según apunta Gómez, este efecto fue desmontado por el mago James Randi quien comprobó que añadiendo talco a la piel, que es un elemento secante, el objeto deja de pegarse.

También hemos consultado por este tema a Sonia Antoranz Contera, catedrática de Física Biológica en la Universidad de Oxford, que señala que la “atracción” que vemos en este tipo de vídeos puede deberse a la humedad de la piel, el calor producido en el brazo por la administración de la vacuna y a otros factores. “Normalmente no hay una sola causa, y buscar una solución ‘magnética’ es una manera de simplificar que no es aplicable a la realidad compleja del problema, sobre todo, porque no hay partículas magnéticas en las vacunas”, indica la experta.

Las vacunas contra la Covid-19 no llevan un "dispositivo rastreador"

Uno de los vídeos que nos habéis mandado va un paso más allá. En este se afirma que los vídeos que están circulando demuestran que nos han insertado un "dispositivo rastreador". Las declaraciones se le atribuyen a Luis Marcelo Martínez, médico genetista que forma parte del grupo negacionista 'Médicos por la Verdad' en Argentina.

Pero no es cierto y, además, en el vídeo no se aporta ninguna prueba. Alberto Nájera asegura que no es posible que con las vacunas nos inyecten un "dispositivo rastreador" que convierta a los vacunados en una "antena" o que permita que sean rastreados como "con un GPS". El físico explica que se necesitarían varios elementos para que esto funcionara que no pueden ser inyectados con la vacuna. El "dispositivo rastreador" tendría que ser "extremadamente pequeño" para que no fuera visible y pudiera entrar con la aguja, se necesitaría una antena "de al menos unos milímetros" y también una batería.

En definitiva, no hay un microchip en las vacunas contra la COVID-19 para rastrear a los vacunados, como también aclaran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU.

Tampoco es cierto que las vacunas contra la Covid-19 contengan grafeno ni que esa sea la causa de su supuesto magnetismo

Ninguna de las vacunas contra el coronavirus aprobadas en la Unión Europea contienen grafeno, una sustancia compuesta por carbono parecido al grafito. Además, el vídeo afirma que el grafeno es un ”ferrofluido” y un “superconductor con actividad magnética" que se activa "cuando eleva su temperatura y toma contacto con la humedad”. Pero no es cierto.

En declaraciones a AFP Factual, verificadores miembros de la International Fact-Checking Network (IFCN) a la que también pertenece Maldita.es, Marcelo Mariscal, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), ha rechazado que el grafeno “de ninguna manera constituye un ferrofluido”.

Mariscal también ha afirmado a AFP Factual que “las propiedades magnéticas no existen de forma natural en el grafeno. Tampoco es un superconductor con actividad magnética”. La doctora en Química María Celeste Dalfovo y el investigador Santiago Barrionuevo, del Grupo de Sensores y Electrocatálisis del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) afirmaron lo mismo a AFP Factual:

“Por sí solo, el grafeno es diamagnético. Esto quiere decir que no se ve atraído por imanes, con lo que no conforma un ferrofluido. Además, si bien sus características de transporte electrónico son extremadamente interesantes desde el punto de vista tecnológico y de investigación, no es un ‘superconductor con actividad magnética’”.