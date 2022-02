Los teléfonos móviles y los ordenadores son las herramientas tecnológicas que más empleamos en nuestro día a día, tanto en el terreno personal como el profesional. Gracias a ellos accedemos a un sinfín de funciones básicas para nuestro día a día, como crear documentos, consultar un medio online, disfrutar de nuestro videojuego favorito (¡hola, Wordle!). Tanta es la utilidad que les damos que debemos apostar dispositivos cómodos que reúnan todas las prestaciones que requerimos en nuestro día a día. Así, en el caso de los smartphones no supone ningún problema, puesto que, aunque algunos ofrecen pantallas más grandes, suelen tener un tamaño más compacto. En el caso de los ordenadores, ahora también se ha conseguido aligerar su peso para que no resulte pesado llevarlo encima.

Claro que, en el mercado existe un intermedio entre ambos dispositivos, las tablets, unos dispositivos que ofrecen interesantes prestaciones en un tamaño que oscila entre los móviles y los ordenadores. Así, la comodidad es una de sus máximas, puesto que podemos usarlas mientras estamos tumbados en el sofá, como apoyo para nuestra jornada laboral o como gadget para disfrutar de nuestro tiempo libre. A pesar de que su compra merece una inversión, hay oportunidades que no pueden dejarse pasar: el modelo A7 Lite, de Samsung, está rebajado en El Corte Inglés dentro de su campaña Oferta Límite. Ahora cuesta menos de 150 euros. Eso sí: la promoción termina hoy, ¡así que no te lo pienses demasiado!

La tablet A7 Lite, de Samsung. El Corte Inglés

Si aún tienes dudas sobre la elección de esta tablet, atento, porque estos datos te interesan. Aunque tenga un tamaño compacto que la hace muy accesible e ideal para llevarla de un sitio a otro, goza de una gran pantalla de 8,7" que facilita su manejo (¡y nos permite hacerlo hasta con una sola mano!). Además, tal y como aseguran en la web de El Corte Inglés, está hecha para los "devoradores de contenidos", pues, para disfrutar de todos los detalles, los marcos de la pantalla se reducen a la mínima expresión y los altavoces estéreo de dos vías con sistema de sonido Dolby Atmos te darán una experiencia multimedia completa.

