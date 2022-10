La estrategia de marketing de Bayer que puede predecir el futuro

Google es la respuesta a muchas de nuestras preguntas. Cuando no recordamos el nombre de un actor o el título de una película, ahí está el buscador más popular para sacarnos de dudas. Si necesitamos encontrar una receta especial para la cena de esta noche, solo tenemos que teclear la consulta para obtener miles de deliciosas entradas en el buscador. Pero no solo eso, las búsquedas online son la base de muchas de las decisiones de compra de los consumidores, así que no es de extrañar que los equipos de marketing hayan apostado por analizar estas tendencias para adelantarse a las necesidades de los usuarios.

El equipo de marketing para la salud de Bayer apostó por analizar las tendencias de búsqueda sobre resfriados y gripe en todo el mundo para crear un modelo con el que poder predecir el futuro y mostrar a los consumidores productos que pudieran aliviar sus síntomas. Así lo explica Eric Gregorie, responsable global de Contenido Digital de la farmacéutica, en un artículo publicado en la web de Think with Google. En él detalla cómo combinaron información climatológica y datos de Google Trends y, a partir de ellos, desarrollaron un modelo predictivo con la tecnología de aprendizaje automático de Google que consiguió adelantarse a las intenciones de los consumidores. "Los datos de la búsqueda resultaron ser una mina de oro", explica Gregorie. Su proyecto resultó ser clave para predecir el interés de los clientes en productos para el resfriado y la gripe y ha ayudado al equipo de Bayer a desarrollar sus planes de marketing de forma más proactiva. Si te interesa conocer las claves de su estrategia, no te pierdas todos los detalles en la web de Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.