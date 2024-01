X se llena de imágenes sexualmente explícitas de Taylor Swift generadas por IA

La inteligencia artificial (IA) tiene las dos caras de la moneda. Según algunos expertos, esta tecnología va a ser una revolución similar a la llegada de Internet; otros, en cambio, advierten que puede convertirse en una herramienta muy peligrosa. En los últimos meses, hemos comprobado que hay quien usa sistemas con IA para crear imágenes pornográficas falsas, como el caso de las jóvenes de Almandralejo o las quejas de Rosalía y Laura Escanes. A estas chicas se suma ahora Taylor Swift, la última víctima de esta tendencia ilegal.

Esta semana se han viralizado varias publicaciones en la red social X (antes conocida como Twitter) en las que se han compartido imágenes sexualmente explícitas de la cantante generadas por IA. Una de ellas llegó a acumular más de 45 millones de visitas, 24.000 republicaciones y cientos de miles de 'Me gusta' antes de que se suspendiera la cuenta del usuario (verificado) por quebrantar la política de la aplicación.

La publicación estuvo a la vista de todos durante unas 17 horas antes de que se eliminase. Eso provocó que varios usuarios comenzasen a hablar del tema y que otros tantos las descargasen y compartiesen desde otras cuentas, por lo que las imágenes generadas por IA siguen pudiéndose ver.

Twitter (o X) siempre ha sido conocida por ser una de las aplicaciones en las que más aparece vídeos y fotos explícitas. De hecho, en sus normas y políticas, solo hacen mención a la desnudez no consensuada: "No puedes postear ni compartir fotos o vídeos íntimos de una persona que se produjeron o distribuyeron sin su consentimiento". Ese es el caso de Taylor Swift, pero controlar estas publicaciones, una vez que se ha convertido en un fenómeno viral, no está siendo nada fácil.

El origen de las imágenes falsas de Taylor Swift

Según un informe de 404 Media, las imágenes alteradas por inteligencia artificial de la artista estadounidense podrían haberse originado en un grupo de Telegram. Los investigadores explican que los usuarios que forman parte del mismo comparten imágenes explícitas de mujeres generadas por IA, a menudo hechas con Microsoft Designer.

Al parecer, los internautas del grupo de la app de mensajería bromearon sobre el hecho de que las imágenes de Taylor Swift se habían vuelto virales en X, lo que anima a pensar que fueron ellos los creadores de dicho contenido.

Desde X, no han hecho ninguna declaración mencionando de forma clara el caso de la cantante, pero sí que han hecho alusión a la publicación del contenido pornográfico sin consentimiento. "La publicación de imágenes de desnudos no consentidos está estrictamente prohibida en X y tenemos una política de tolerancia cero hacia dicho contenido", afirma la red social.

"Nuestros equipos están eliminando activamente todas las imágenes identificadas y tomando medidas adecuadas contra las cuentas responsables de publicarlas –advierten en un post-. Estamos monitoreando de cerca la situación para garantizar que cualquier otra infracción se aborde de inmediato y que el contenido se elimine. Estamos comprometidos a mantener un entorno seguro y respetuoso para todos los usuarios".

Los fans de Taylor Swift han criticado a la plataforma por tardar tanto tiempo en borrar las publicaciones con las imágenes falsas. En respuesta, estos usuarios están inundando los hashtags que se estaban usando para difundir el contenido pornográfico con vídeos reales de la cantante actuando.

FUENTE: 404MEDIA

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.