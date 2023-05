Una influencer lanza un chat con inteligencia artificial que imita su voz y personalidad para "hablar" con ella por un dólar por minuto

Los influencers ganan dinero gracias a su presencia en redes sociales, por lo que se aprovechan al máximo de las ventajas que estas pueden ofrecer. Su forma de comportarse en las historias, sus publicaciones fijas y su interacción con seguidores permiten que las marcas se acerquen a ellos o que los usuarios compren merchandasing o paguen por suscripciones a servicios digitales.

Caryn Marjorie, de 23 años, tiene casi 2 millones de seguidores en Snapchat y se ha sumado a la última moda tecnológica para obtener beneficios de la web: la inteligencia artificial. Ella publica fotos y vídeos todos los días y tiene un grupo de Telegram de pago, pero ha querido ir más allá y lanzar CarynAI, un chatbot basado en ChatGPT que ha entrenado para que chatee como ella lo haría.

La herramienta imita su voz, gestos y personalidad y la influencer la define como una "experiencia de IA inmersiva" que cuesta 1 dólar por minuto. En la primera semana de lanzamiento, Marjorie cuenta que ha ganado más de 100.000 dólares y que existe una lista de espera de miles de seguidores que quieren chatear con su clon virtual.

¿Por qué ha creado un chatbot?

"Tienen una conexión muy fuerte conmigo", ha señalado la influencer en The Washington Post. Marjorie recibe miles de mensajes diariamente de sus seguidores que, en un 98% son hombres, y comenta que "no es humanamente posible" comunicarse con todos: "Hay demasiados y, en realidad, me siento un poco mal por no poder dar ese tipo de mensaje individual".

Como solución, lanzó CarynAI que, además de ayudarle a generar una buena suma de ingresos, ofrece un servicio más personal a los internautas. Algunas interacciones pueden ser sexualmente explícitas, pero no es la única función del chatbot, según apunta Marjorie.

Pese a que la influencer sea consciente de que, a veces, los fanáticos lo usen para complacerse sexualmente, no sabe el número exacto de personas que lo hacen. Eso se debe a que la herramienta encripta las conversaciones de extremo a extremo, a no ser que un usuario decida compartirlas.

Además, para evitar que los usuarios se vuelvan adictos a chatear con una réplica de Marjorie que no es humana, CarynAI está programada para terminar las conversaciones en una hora, pudiéndolas retomar más tarde. No obstante, eso no impide que haya usuarios que pasen horas hablando con la máquina, cuenta Ishan Goel, gerente de la influencer.

Forever Voices

El resultado obtenido es fruto del trabajo de la empresa Forever Voices, que anteriormente ha creado versiones de IA de Steve Jobs, Kayne West, Donald Trump y Taylor Swift. La firma se creó en 2022, después de que John Meyer, director ejecutivo y fundador, quisiese crear un chatbot para seguir conversando con su difunto padre, que había muerto en 2017.

El año pasado, Meyer consiguió reproducir la voz y la personalidad de su padre y la experiencia le animó a fundar la compañía. "Soy programador, por lo que fue fácil para mí comenzar a construir algo así", explica el CEO, que consiguió que su tecnología fuese más allá de replicar a personas fallecidas.

