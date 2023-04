¿Qué plataformas de inteligencia artificial son gratis y cuáles no? ¿Tendremos que pagar por ellas en el futuro?

La inteligencia artificial no es algo nuevo, sin embargo, en los últimos meses, su desarrollo se ha acelerado y ha comenzado a generar interés entre la población por sus asombrosos resultados. La buena recepción por parte de los usuarios ha hecho que las empresas opten por lanzar versiones de pago de sus inteligencias. Entre las suscripciones premium recientes más famosas están, OpenAI, con ChatGPT Plus, y Midjourney.

La opción Plus de ChatGPT se lanzó el pasado febrero por 20 dólares al mes y prometía "tiempos de respuesta más rápidos" y daba acceso a las actualizaciones antes que al resto de usuarios. Según una publicación en su blog, su intención era seguir ofreciendo una versión gratuita y parece que, de momento, cumplirán su promesa.

Por su parte, la IA generadora de imágenes Midjouney no quería seguir los pasos de OpenAI, sino que pretendía iniciar un camino distinto: el de la exclusividad para los que paguen por su servicio. Según afirmaba a finales de marzo David Holz, CEO de la compañía, habían "deshabilitado las pruebas gratuitas" por "la gran cantidad de personas que crean cuentas desechables para obtener imágenes gratuitas”. Desde entonces, los usuarios tienen que pagar entre 10 y 60 dólares al mes.

Estas dos firmas son las más conocidas en el sector de IA, pero no las únicas. Algunas son originalmente de pago, otras tienen un límite en la versión gratuita y después hay que comenzar a pagar y las hay que priman el probar sus prototipos gratis, para llegar a más personas.

Todavía no hay nada establecido y se puede encontrar de todo al intentar buscar una herramienta que use este tipo de tecnología. No obstante, todo invita a pensar que las empresas ofrecerán opciones gratuitas y funciones exclusivas pagando.

Principales plataformas de IA gratuitas

ChatGPT: la IA generativa por excelencia es esta herramienta de OpenAI que tiene su versión gratuita y, además, se puede usar desde el buscador Microsoft Bing.

Gamma: crea diapositivas, presentaciones y diseños de sitios webs basados en lo que el usuario escribe y luego puede pedir cambios y personalizarlo con sus gustos.

basados en lo que el usuario escribe y luego puede pedir cambios y personalizarlo con sus gustos. AgentGPT: pide una tarea y la IA se encargará de panificar estrategias y navegar por la web de forma automática hasta cumplirla.

hasta cumplirla. Tripnotes: te ayuda a planear tu viaje sin tener que buscar ofertas y reseñas en Google o TripAdvisor.

sin tener que buscar ofertas y reseñas en Google o TripAdvisor. Krisp: es una IA que evita que se filtren los ruidos de las obras en la calle o los ladridos de tu perro en una llamada.

de las obras en la calle o los ladridos de tu perro en una llamada. Perplexity: ofrece fuentes a textos que el usuario introduzca. Permite, por ejemplo, completar la biografía de un texto escrito por ChatGPT.

Principales plataformas IA de pago

Jasper: tiene una versión Demo. Después tiene un plan para aficionados, otro para profesionales que quieren automatizar algunas labores y la última para empresas. Genera textos para emails, anuncios, webs, listados, blogs, etc.

Midjouney: antes tenía una opción gratuita, pero el mes pasado comenzó a ser de pago. Crea imágenes de cero basándose en las peticiones de los usuarios.

basándose en las peticiones de los usuarios. StarryAI: los primeros 5 créditos son gratuitos y después, por 40 créditos, hay que pagar 15,99 dólares. Permite pedir ilustraciones en distintos tamaños y estilos y escoger el tiempo que quieres que tarde (más tiempo, mejores resultados).

