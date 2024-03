Microsoft publica 11 principios para controlar la IA: "Las empresas de tecnología deben crear barreras de seguridad"

La feria tecnológica Mobile World Congress abrió sus puertas el pasado lunes, 26 de febrero, en el recinto Fira Gran Vía de L' Hospitalet de Llobregat, a tan solo diez kilómetros del aeropuerto de la capital catalana. Este evento, conocido en España como el Congreso Mundial de Móviles, contó con la presencia de algunos fabricantes como Huawei para mostrar sus productos de alta gama, OnePlus para lanzar oficialmente su reloj premium OnePlus Watch 2, ZTE para presentar su primer móvil plegable o Samsung para lucir su anillo inteligente Galaxy Ring, entre otras marcas.

Pero en el caso de Microsoft, esta compañía tecnológica planteó un listado de once principios, llamado 'Principios de acceso a la IA', para regir la infraestructura de sus centros de datos y definir la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) que está creando. Concretamente, durante la sesión 'New strategies for a new era', Brad Smith, presidente de dicha Big Tech, explicó que la lista brinda "un amplio acceso a la tecnología necesaria para desarrollar y utilizar la IA de manera que sirva al bien público."

Además, pone en contexto las nuevas inversiones y programas de Microsoft, impulsa el libre albedrío en el marketplace, facilita a los operadores de redes el apoyo a los desarrolladores, promueve la adopción responsable de la inteligencia artificial, protege la ciberseguridad, apoya a los operadores de red e introduce "estándares fuertes" en el uso de dicha tecnología.

Los 11 principios de Microsoft de acceso a la IA

Smith explica en el blog oficial de Microsoft que estos principios reflejan "el papel responsable" que deben desempeñar como empresa, debido a que están basados en las lecciones que han aprendido de sus anteriores experiencias con desarrollos tecnológicos.

Además, "la nueva era de la IA requiere una enorme potencia computacional para entrenar, construir e implementar los modelos de inteligencia artificial más avanzados". De esta manera, el gigante tecnológico articula los principios que aplicarán al "tomar las decisiones necesarias para gobernar el desarrollo y el uso de la tecnología".

Estos son los once principios "de acceso a la IA" de Microsoft :

1) La compañía está expandiendo la infraestructura de la inteligencia artificial de computación en la nube para permitir la capacitación y la implementación de más modelos básicos, tanto propietarios como de código abierto, grandes y pequeños.

2) Están poniendo modelos de IA y herramientas de desarrollo a disposición de los desarrolladores de aplicaciones de software de todo el mundo, para que cada nación pueda construir su propia economía de IA.

3) También podrán a disposición API públicas para permitir a los desarrolladores el acceso y el uso de los modelos de IA que alojan en Microsoft Azure.

4) Apoyarán una API pública común para permitir que los operadores de red apoyen a los desarrolladores de software. La iniciativa está alineando a todos los operadores con una API común para exponer las capacidades avanzadas proporcionadas por sus redes, incluida la autenticación, la ubicación y la calidad del servicio.

5) Los desarrolladores podrán elegir cómo distribuir y vender sus modelos, herramientas y aplicaciones de IA para su implementación y uso en Microsoft Azure, ya sea a través de Azure Marketplace o directamente a los clientes.

6) Respetarán las necesidades de los desarrolladores, asegurándose de no utilizar ninguna información o datos no públicos provenientes de la capacitación, creación, implementación o uso de los modelos de IA de los desarrolladores en Microsoft Azure para competir con esos modelos.

7) Ya permiten a los clientes que utilizan Microsoft Azure cambiar a otro proveedor de nube, dejándoles exportar y transferir sus datos fácilmente.

8) Respaldan las necesidades físicas y de ciberseguridad de todos los modelos y aplicaciones de inteligencia artificial que se ejecutan en nuestros centros de datos de IA.

9) Están aplicando un sólido estándar de IA responsable para mantener a las personas en el centro de las decisiones de diseño de inteligencia artificial y respetar los valores duraderos, incluida la equidad, la confiabilidad y la seguridad, la privacidad y la protección, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad.

10) Están invirtiendo en iniciativas para difundir ampliamente las habilidades en IA en todo el mundo.

11) Han empezado a gestionar sus centros de datos de IA de manera respetuosa con el medio ambiente y utilizando dicha tecnología para promover las necesidades de sostenibilidad ambiental.

Otros 5 principios de Microsoft en el uso de la IA



Y, por último, en lo que respecta a la actuación de Microsoft en el uso de la inteligencia artificial, Smith enumeró cinco pilares:

El cumplimiento de la legislación en materia.

en materia. Progresar en la creación de alianzas .

. Establecer vínculos con clientes, países y comunidades.

con clientes, países y comunidades. Impulsar la innovación y la competitividad entre empresas.

y la entre empresas. Y potenciar la proactividad en la gestión de los retos.

