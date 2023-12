Los jueces de este país europeo se convierten en los primeros en poder usar ChatGPT para sus sentencias

La Oficina Judicial de Reino Unido aprobó el pasado 12 de diciembre el uso de la inteligencia artificial (IA) en temas legales y, ahora, los jueces y magistrados del país podrán utilizar ChatGPT y otras herramientas para la redacción de sentencias judiciales y otros fallos legales. Según aclaran en una nota de prensa publicada en su página web oficial, los profesionales deberán seguir unas normas recogidas en una guía de uso que han facilitado.

En el comunicado, recalcan que son conscientes de que la utilización de IA "en toda la sociedad está en aumento, al igual que sucede en los tribunales". Por ello, se han visto obligados a elaborar "un conjunto de acciones destinadas a apoyar el poder judicial en sus interacciones con la IA". De este modo, se aseguran de que los jueces verifiquen "la precisión de las respuestas de la IA antes de tomar decisiones que alteren el curso de la vida de las personas".

La privacidad: un tema crucial en casos judiciales

El documento detalla la importancia de la privacidad en los procesos judiciales y, por lo tanto, hacen especial énfasis en los posibles problemas al respecto que se asocian con las plataformas de IA como ChatGPT.

Según la Oficina Judicial, las empresas detrás de los chatbots pueden recopilar información a partir de los resultados de las interacciones de los usuarios. Es más, llegan a afirmar que escribir algo en la interfaz de este tipo de programas es equivalente a "publicarlo para que todo el mundo lo vea".

Por lo tanto, los profesionales deberán abogar por defender la privacidad de los casos judiciales. De hecho, piden que no se ingrese "ninguna información en un chatbot público de IA que no sea de dominio público", es decir, no deberán añadir datos privados o confidenciales.

"Esa información luego está disponible para ser utilizada para responder a consultas de otros usuarios –explican en el informe-. Como resultado, cualquier cosa que escribas podría hacerse pública. Debes desactivar el historial de chat en los chatbots de IA si está disponible". Dichas funciones están habilitadas en ChatGPT y Google Bard, pero todavía no en Bing Chat.

Además, la Oficina Judicial de Reino Unido comenta que algunas plataformas de IA, especialmente las que se usan como app en un teléfono inteligente, tienden a solicitar permisos que dan acceso a información dentro del dispositivo. Para su uso en casos judiciales, las autoridades exigen que los expertos rechacen los permisos y que, en caso de divulgación involuntaria de información confidencial o privada, deben ponerse en contacto inmediatamente con su juez de liderazgo y la Oficina Judicial.

El uso de IA por los jueces: una polémica decisión

Después de que se hiciese pública esta guía de la Oficina Judicial de Reino Unido, son varios los usuarios que han criticado la decisión. La posibilidad de emplear IA en temas judiciales se ha regulado después de que el juez Briss, miembro del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales, afirmase que había utilizado ChatGPT para resumir teorías jurídicas con las que no estaba familiarizado.

El juez Briss aclaró que hizo un 'corta y pega' en una resolución oficial, lo cual resultó muy controvertido, pero, en su caso, fue efectivo. No obstante, hay ocasiones en los que el uso de la IA puede ser contraproducente en el ámbito legal y, por lo tanto, la guía de la Oficina Judicial de Reino Unido se presenta como una forma de que los jueces y magistrados la empleen con cabeza.

