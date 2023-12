Estos son todos los cambios que trae Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google

Google anunció la semana pasada Gemini, un modelo multimodal de inteligencia artificial (IA) que definen como el más potente y general que se ha desarrollado nunca. Según la compañía tecnológica, es capaz de generalizar y comprender, operar y combinar, distintos tipos de información, en texto, código de programación, audio, imagen y vídeo (aunque de momento solo genera texto y código).

La empresa estadounidense detalló que había trabajado en tres versiones distintas, pensadas para distintas tareas y dispositivos, y hoy llegan novedades al respecto:

Gemini Nano : diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles. Puede usarse en Bard (en España no, por la legislación de la Unión Europea). A partir de hoy, los desarrolladores pueden usarlo en sus propias apps.

: diseñado para ejecutarse en dispositivos móviles. Puede usarse en Bard (en España no, por la legislación de la Unión Europea). A partir de hoy, los desarrolladores pueden usarlo en sus propias apps. Gemini Pro : para una amplia gama de tareas, ya disponible para desarrolladores.

: para una amplia gama de tareas, ya disponible para desarrolladores. Gemini Ultra: para tareas más complejas. Actualmente, solo está habilitado para un grupo pequeño de clientes que está probándolo para que Google pueda perfeccionarlo antes de lanzarlo a más gente en 2024.

Las novedades de Vertex AI gracias a Gemini

Con Gemini, Google espera introducir nuevas funciones de IA en su ecosistema. Hoy ha presentado unas cuantas que traerá a Vertex AI, la plataforma de IA empresarial para desarrolladores de la firma que ya tiene una versión preliminar de Gemini.

Según han anunciado, los desarrolladores podrán utilizar la nueva IA para crear agentes nuevos y diferenciados capaces de procesar información suministrada a través de texto, código de programación, imágenes y vídeo. Sobre el tema del código, cabe señalar que Google ha entrenado a Gemini para que entienda algunos de los más famosos, como C, C ++, Go, Java, JavaScript, Python y SQL.

Mediante la API de Gemini, los desarrolladores podrán personalizar de forma rápida los agentes que creen desde Vertex AI, usando sus propios datos. Además, contarán con extensiones para realizar acciones en nombre de los usuarios en apps de terceros.

La IA también servirá para mejorar la calidad de respuestas, con una verificación de los datos más exhaustiva que permite comparar los resultados con fuentes de datos web y empresariales de alta calidad.

Además, la marca ha anunciado la llegada de Automatic Side by Side (una herramienta para comparar modelos y usar el que más se adapte a la tarea encomendada), la implementación de Mistral, ImageBind y DITO a Model Garden de Vertex AI, y la disponibilidad de Gemini en Vertex AI Search and Conversation, próximamente.

Las nuevas funciones que Google trae a Duet AI

Duet AI es una especie de asistente de IA que los usuarios pueden utilizar en los servicios de Google Workspace y Google Cloud. Mediante esta herramienta, pueden escribir, crear imágenes, analizar hojas de cálculo, redactar y resumir correos electrónicos y mensajes de chat, resumir reuniones por videollamada, escribir código de programación, identificar y acelerar la resolución de amenazas de ciberseguridad, etc.

En 2024, Google incorporará Gemini a Duet AI para optimizar todo lo que puede hacer este asistente de IA por sus consumidores. Gracias a esta novedad, los usuarios podrán, por ejemplo, dibujar a mano un avión y que la IA ofrezca diseños de aviones más realistas para una diapositiva de una presentación.

Además, la compañía espera que, con Gemini, todos puedan conectarse a videollamadas en otros idiomas y que se entiendan. Su objetivo es que los usuarios lean transcripciones en su idioma nativo y puedan comunicarse con personas que hablan otras lenguas sin problema.

También han presentado Duet AI for Developers, una herramienta que permitirá que los internautas puedan programar rápidamente con la ayuda de la IA, que será capaz de generar código y agilizar procesos repetitivos a los desarrolladores. Y otra novedad será Duet AI in Chronicle, una plataforma unificada de operaciones de seguridad de Google Cloud, que ayudará a los expertos en amenazas a proteger a sus empresas frente a ciberataques.

