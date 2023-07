Nunca más te quedarás sin ideas: esta IA gratuita saca tu lado más creativo mientras escribes

Durante los últimos años, hemos sido testigos de diversas herramientas de inteligencia artificial (IA) en Internet. No obstante, desde que se lanzó ChatGPT, la popular herramienta de OpenAI, hemos visto un avance importante en el ámbito de dicha tecnología, sobre todo en lo que respecta al análisis de datos basados en texto.

Como ChatGPT, Jenni Al es un modelo de lenguaje que utiliza técnicas de aprendizaje automático para crear texto como si fuera un humano, sin embargo, su enfoque específico en el ámbito de la redacción y escritura hace que se diferencie de las personas.

Por si no lo sabías, su IA fue desarrollada para ayudar a los escritores en el desarrollo de historias, no obstante, puede ser útil en la redacción de textos de cualquier ámbito (no solo académico o profesional).

¿Cómo se utiliza?

Solo necesitas registrarte en su sitio web, ya sea mediante Google, Facebook o creando una cuenta nueva con tu correo electrónico.

Su interfaz es sencilla e intuitiva y permite escribir o recibir sugerencias en tiempo real, además, tiene la capacidad de aprender y adaptarse a tu estilo de escritura.

Cuando vayas a redactar, la herramienta pedirá una breve descripción sobre lo que deseas contar, de esta manera, mejorará el estilo de redacción e incluso ofrecerá sugerencias. Por otro lado, cuenta con un sistema de citas automático (basado en el modelo de lenguaje GPT-4 de OpenAI) para escribir textos académicos o profesionales de acuerdo a las normas de estilo correspondientes.

Asimismo, Jenni AI viene en inglés, pero también puedes utilizarla en español -solo debes seleccionar la opción 'AI Commands' y elegir el idioma español en la sección 'Translate's-.

Precio

Jenni AI es gratuita, pero también otorga la posibilidad de acceder a una versión premium con funciones extras. Con dicha versión, puedes disfrutar de beneficios como el uso ilimitado de la IA, el acceso a un asistente de ayuda y la posibilidad de realizar citaciones sin límites.

El coste de la suscripción premium es de 20 dólares mensuales o 144 dólares al año, no obstante, la versión gratuita ya es bastante completa para la mayoría de los usuarios.

