Google presenta una inteligencia artificial generativa para ayudar a los periodistas a crear titulares y noticias

Google está lanzando toda su artillería basada en inteligencia artificial, en la que lleva años trabajando en los últimos meses, para competir contra sus rivales en este tipo de tecnología. Hace poco, Bard llegó a Europa (y, por lo tanto, a España), pero también cuenta con VirusTotal Code Insight, un sistema de IA para analizar malware, y hay más herramientas de la marca que seguirán ofreciéndose. Lo último que han anunciado es una IA que ayudará a los periodistas a redactar sobre la actualidad.

La compañía asegura que ha comentado sus ideas con los líderes de la industria en EEUU, como The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal. El uso de IA ha dado lugar a preocupaciones dentro del periodismo y otros trabajos en los que la redacción es una parte fundamental, por lo que Google se ha apresurado a detallar que su herramienta será una ayuda y no una sustitución de los profesionales de la comunicación, para ofrecer titulares o diferentes estilos de escritura para las historias del día a día.

"Estas herramientas no pretenden ni pueden reemplazar el papel esencial que tienen los periodistas al informar, crear y verificar sus artículos", ha informado Google. La IA podría brindar alternativas a los titulares dados por los redactores para posicionarse mejor en el buscador o dar ideas de cómo proseguir con el cuerpo de una noticia de forma más creativa para captar el interés de la audiencia.

Vin Cherwoo, presidente de News Media Guild, el grupo mediático detrás de The Wall Street Journal, ha apuntado para Associated Press que están "a favor de los avances tecnológicos que ayuden" a sus reporteros y editores a trabajar, pero que no quieren que la IA los sustituya. Cabe señalar que el periodismo, con el auge de Internet, la digitalización y las redes sociales, ha tenido grandes pérdidas económicas en los últimos años, por lo que, la llegada de la IA preocupa a muchos. "Lo más importante para nosotros es proteger nuestros trabajos y mantener los estándares periodísticos", destacó Cherwoo.

El sistema que está preparando Google recibe el nombre interno de Génesis. Según han explicado, es capaz de recopilar información, como datos de eventos actuales, y convertirse en un asistente personal para periodistas. De momento, el portavoz de la empresa, Jenn Crider, cuenta que solo se ha asociado con editores de noticias y considera que sería útil para los medios "más pequeños", aunque reconoce que los desarrolladores están "en las primeras etapas de exploración de ideas".

The New York Times, en un post, describió la propuesta como "inquietante". Y no es para menos. Hay medios de comunicación que ya han comenzado a usar inteligencia artificial para algunos de sus artículos y sus resultados no cumplen con la ética del periodismo. Un ejemplo reciente fue CNET, que reconoció que llevaba meses publicando noticias generadas por IA. Comenzaron el 11 de noviembre y en enero ya tenían 73 publicaciones redactadas por dicha tecnología.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.