Google al rescate: su IA piensa por ti el menú familiar de la semana o la lista de la compra para celebrar una fiesta

Normalmente, si somos personas que tienen multitud de cosas o tareas que hacer a lo largo del día o en sus vidas, siempre es útil tener algo apuntado para que no se nos olvide nada y así cumplir siempre con todos los propósitos que tengamos. Para ello, existen varias aplicaciones para tomar notas en el móvil, las cuales parecen que nunca nos van a hacer falta, pero siempre acabamos utilizándolas para no olvidar nada.

Una de las más populares se llama Google Keep, la cual, a partir de ahora, también utilizará la inteligencia artificial de Google para un mejor uso y disfrute de los usuarios.

La nueva función de la IA en Google Keep

Según 9to5Google, con la llegada de esta inteligencia artificial generativa a la aplicación de Google Keep permitirá una función que para generar listas sin tener que escribirlas. Esta ya está disponible en la Google Play Store, pero no está disponible para todos los usuarios. Cuando lo esté, y dentro de la propia aplicación, tendremos que seleccionar un nuevo botón flotante, en el cual podremos elegir 'Ayúdame a crear una lista'.

Google Keep 9to5Google

En el momento que lo seleccionemos, se abrirá una ventana con un cuadro de texto clásico donde veremos diferentes sugerencias predeterminadas, como por ejemplo, un listado de películas de comedia o una lista de compras para el día de Navidad, entre muchas otras opciones. Además de que también, como es lógico, podremos generar la nuestra propia, pero si nos falta inspiración siempre nos podemos fijar en las que la propia app incluye.

Si, por ejemplo, la lista que la inteligencia artificial nos ofrece no nos convence, podremos volver a preguntarle para qué nos ofrezca otros resultados que nos puedan convencer más. Hasta el momento, Google no ha confirmado cuándo llegará esta función de forma global, pero se espera que no tarde demasiado en hacerlo y que nuestra forma de tomar notas o realizar listas en el móvil cambie completamente.

