Getty Images lanza su propio generador de imágenes con inteligencia artificial y dice que se podrán vender

Seguro que a estas alturas ya has oído hablar de ChatGPT, Midjourney o DALL-E, aplicaciones de inteligencia artificial generativa que, a través de una descripción, pueden dar forma y crear imágenes muy realistas. Son entrenadas en bases de datos para ir mejorando su rendimiento y lograr un resultado más preciso.

Ahora, Getty Images, uno de los bancos de imágenes profesionales más grandes del mundo, ha creado, en colaboración con Nvidia, su propia herramienta de IA generativa para que los usuarios realicen ilustraciones con licencia completa a partir de un comando de texto.

Lo han hecho haciendo uso de la arquitectura de modelo Edify de última generación, perteneciente a la biblioteca de modelos de IA generativa Picasso de Nvidia, el cual se utiliza para crear, personalizar e implementar modelos de base. Para su entrenamiento, se ha utilizado el catálogo de contenido visual con licencia completa de la agencia fotográfica, incluido el contenido premium.

El contenido que se cree con Generative AI by Getty Images tendrá una licencia estándar con representaciones y garantías, indemnización ilimitada y el derecho de uso perpetuo, mundial y no exclusivo en todos los medios. La compañía asegura que quienes creen imágenes con esta nueva herramienta recibirán una compensación económica por ayudar y contribuir al entrenamiento de la misma, pero de momento no se ha especificado la cuantía exacta.

Esta herramienta se basará en el banco de imágenes de Getty para evitar la creación de deppfakes, además de que no permitirá a los usuarios añadir material con derechos de autor de terceros o de contenidos que no sean de su propiedad. Para las empresas que busquen realizar publicidad, lo que se genere a través del producto no se agregara a la biblioteca de contenidos de Getty.

Este nuevo servicio se ofrecerá de manera independiente en la plataforma, es decir, tanto los clientes actuales como los que lleguen nuevos deberán pagar la suscripción para poder acceder al mismo. Su precio variará dependiendo de las características y del tipo de negocio del cliente y, a finales de año, se espera que los clientes puedan personalizar el servicio con datos propios y crear imágenes con lenguaje y estilo totalmente adaptado y exclusivo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.