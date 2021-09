Con el fin de las vacaciones de verano de los niños y el inicio de la jornada laboral a pleno rendimiento, toda ayuda es poca para retomar la rutina. En el siglo XXI la tecnología nos lo pone más fácil que en otras épocas. Gracias a la domótica y al llamado “Internet de las cosas” (iOT), las opciones tecnológicas para simplificar nuestras vidas se han multiplicado. Desde aprender una nueva receta hasta consultar el tiempo o ir de compras, el altavoz inteligente Echo Dot de 4ª generación con Alexa puede ser tu mejor aliado para el día a día.

Gracias a su nuevo diseño esférico, el altavoz proporciona un sonido nítido y mejor distribución acústica que modelos anteriores. Se convertirá en un elemento de diseño para tu hogar gracias a su tela de malla disponible en tres colores distintos: antracita, azul grisáceo y blanco. Su anillo de luz LED le aporta un aspecto futurista y es un medio de comunicación eficaz con Alexa: adopta el color azul cuando te escucha, el amarillo si hay pedidos en reparto, el rojo cuando algo va mal… Esta versión mantiene las opciones con o sin reloj y puede mostrar otros datos interesantes como la temperatura ambiental o funcionar como un despertador con solo pulsar un botón. También incluye opciones para regular el volumen y cancelar el micrófono para proteger tu privacidad a golpe de clic: todas tus interacciones con Alexa se cifran en tránsito y se almacenan en el cloud seguro de Amazon.

Ideal para controlar tu música con la voz, consultar las noticias del día o poner una alarma, este Amazon’s Choice está ahora disponible con un 50% de descuento, por solo 22,99 euros en el marketplace. Si ya cuentas con asistentes de voz Amazon, este puede ser su mejor complemento: podrás utilizar Drop In para hablar con alguien en otras habitaciones o avisar a toda la familia de que la comida está lista. ¡Aprovecha la oportunidad!

Echo Dot de 4ª generación, altavoz inteligente con Alexa y controles de privacidad. Amazon

Altavoz inteligente con los consejos de Alexa

Perfecto para cualquier consulta. Pedir una canción en Spotify, comprar en Amazon, hacer una búsqueda en Internet... tus acciones del día a día se simplifican con la ayuda de Alexa. Despídete de pasar más tiempo del necesario frente a la pantalla y usa tu voz para sacar el máximo partido a cada minuto.

Controla los dispositivos dentro de tu hogar… ¡y fuera de él! Gestiona los aparatos inteligentes dentro de casa y utiliza el Echo Dot para encender luces, desactivar el termostato o encender la televisión. Con la opción de Drop In podrás comunicarte con otras estancias de tu hogar y hacer llamadas a todos tus contactos con solo decir su nombre.

Responsable con el planeta. El nuevo Echo Dot está fabricado a partir de plásticos, aluminio y materiales reciclados postconsumo. Su embalaje está hecho en un 98% a partir de madera reciclada o de bosques gestionados con responsabilidad e incluye un modo de bajo consumo que se activa cuando no lo estás utilizando. Aprovechar la tecnología y proteger el medio ambiente es posible con un solo aparato.

Lo último de Echo Dot con nuevo aspecto y sonido 5 estrellas. Aprovecha las rebajas de Amazon y hazte con este altavoz inteligente ¡a precio de oferta! Incluye un año de garantía del fabricante y guía de inicio rápido con la que aprender a usarlo en poco tiempo.

Un hogar del siglo XXI

Completar la transformación digital de tu hogar cuesta menos de lo que piensas. Di adiós a aspirar, barrer, pasar la mopa y fregar el suelo gracias al robot aspirador de Cecotec Conga 1090. Ponlo en cualquier momento del día a golpe de voz o desde el móvil, estés o no estés en casa. Gracias a su bajo ruido de menos de 64 dB no te molestará cuando estés trabajando o viendo tu serie favorita. Se adapta a tus necesidades con modos de limpieza específicos que van desde recoger los pelos de tu mascota hasta higienizar las alfombras o limpiar los rincones en profundidad. Se vende ahora al 50%, por solo 129 euros y devolución gratuita si no te convence. ¿A qué esperas para probarlo?

Cecotec Conga 1090. Cecotec

