Windows 12 tendría fecha de lanzamiento: ¿en qué año estará disponible?

En octubre de 2021, Windows ofreció la última versión de su sistema operativo con una renovación de diseño y características nuevas, pero desde Windows Central apuntan a que Microsoft vuelve a la cadencia de lanzamiento de sus primeras versiones.

Es decir, la compañía quiere lanzar las actualizaciones de su sistema operativo cada tres años, significando que Windows 12 podría llegar en 2024 .

Según el informe de Windows Central, Microsoft canceló la actualización del próximo año bautizada como 'Sun Valley 3'. A pesar de que algunas funciones de Windows 11 todavía no han llegado a la versión final, es probable que la última versión se lance como una renovación mejorada.

Si Microsoft aumenta la fecha de lanzamientos, significará que las novedades llegarán a ritmo más temprano y se reducirán los errores, debido a que habrá margen de maniobra para desarrollar las próximas funciones.

Windows Central indica que "con respecto al lanzamiento de Windows en 2024, no se sabe mucho al respecto en este momento. Actualmente, se encuentra en las primeras etapas de planificación e ingeniería, y las personas dentro de la empresa lo denominan 'Next Valley' en las conversaciones, aunque no estoy seguro de si ese es el nombre en clave final para el proyecto".

