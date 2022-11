Estrategias combinadas de marketing para momentos de incertidumbre: prueba el 'tried and new'

Las empresas navegan en un mar de incertidumbre. Los consumidores se lo piensan mucho antes de afrontar grandes desembolsos. Apuestan por comprar en rebajas y aprovechan las ofertas y descuentos de última hora. En este entorno tan voluble, las decisiones que tomen las compañías en los próximos meses serán de vital importancia para afrontar los cambios que están por venir. El equipo de insights de Google ha elaborado una guía para ayudar a los profesionales del marketing a enfrentar el último trimestre del año, la campaña navideña y el futuro próximo.

Los expertos de Google saben que cualquier cambio en la estrategia de marketing tiene consecuencias importantes y que la solución no es agachar la cabeza y esperar a que pase el temporal. En un entorno de tendencias cambiantes, es importante estar al día de lo que buscan los usuarios y adecuarse a sus necesidades en el menor tiempo posible. Aprovechar el auge del vídeo digital y elaborar métricas con datos propios son otras ideas que destaca el artículo publicado en Think with Google y que se resume en combinar acciones publicitarias de probada eficacia con nuevas estadísticas y funciones automatizadas, lo que en inglés se conoce como la fórmula 'tried and new'. ¿Te interesa?

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.