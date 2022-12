Estas son las tendencias de marketing digital para 2023 que deberías conocer y poner en práctica

La incertidumbre por un mundo que no para de cambiar y el optimismo ante la vuelta a la normalidad después de la pandemia han marcado las tendencias de búsqueda de los consumidores en este 2022 que está a punto de finalizar. Ahora, con la vista puesta en 2023, las empresas deben poner en marcha sus estrategias para seguir creciendo en un año que plantea retos importantes. Varios expertos de Google han reunido sus predicciones sobre las principales tendencias de marketing digital en un artículo de la web de insights Think with Google con la intención de ayudarte a planificar tu estrategia para los próximos 365 días.

El camino que recorrerán las empresas este próximo año refleja un cambio en la mentalidad de los consumidores que buscan que las empresas se alineen con sus prioridades. Nishma Robb y Mailine Swildens, directoras de Marketing y Trabajos Creativos de Google hablan en este texto de la necesidad de que las empresas sean más inclusivas y de una apuesta radical por la sostenibilidad. Los consumidores esperan que las organizaciones tengan un impacto positivo en la sociedad y conviertan sus promesas en acciones, como han hecho empresas como Back Market con su mantra de "reutilizar, reducir y reciclar".

El incierto futuro que plantea 2023 no deja otro camino a las compañías que adaptarse a quienes van a liderar el consumo, los miembros de la generación Z. Julia Hoffman, directora creativa de Google, insiste en que las empresas deben acercarse a ellos abrazando los mundos visuales en los que se mueven. Pero eso no es todo, el artículo publicado en la web Think with Google, destaca la visión sobre la privacidad de Matt Brittin, presidente Google para Europa, África y Oriente Medio así como el avance de las tendencias en publicidad que marcarán 2023. Si te interesa el tema, no te pierdas todos los detalles en la web Think with Google.

