De 30 a 90 euros: estos son los auriculares 'bluetooth' con rebaja que debes elegir según tú presupuesto

Los auriculares inalámbricos son nuestros wearables favoritos... ¡y los de muchos usuarios! Estos dispositivos se han adaptado a nuestras rutinas y ya no las entendemos sin ellos, ya que son indispensables para disfrutar de nuestra playlist favorita cuando vamos camino al trabajo o para disfrutar de ese audiolibro que tanto nos ha enganchado. Así, no es de extrañar que todas las marcas techies que tanto nos gustan y que tantas facilidades nos ofrecen en nuestro día a día hayan querido apostar por estos gadgets. Y esto, para los consumidores, se traduce en una amplia variedad de modelos y de precios.

De hecho, el propio Amazon cuenta, dentro de su familia Echo, con una propuesta de auriculares: los Echo Buds, unos dispositivos que, por supuesto, incorporan a Alexa para que te ayude a sacarles el máximo partido. Además, en el terreno sonoro, su audio dinámico y su cancelación de ruido activa ofrecen la mejor experiencia de sonido. Su comodidad gracias a su diseño compacto es otra de sus ventajas y son resistentes al sudor para que sean los mejores compañeros de tus rutinas deportivas. La batería, otro de los aspectos a tener en cuenta cuando optamos por estos dispositivos, es de hasta 15 horas con el estuche de carga y ofrecen una recarga rápida en 15 minutos. Pero, lo mejor es que ahora están rebajados en Amazon un 25% para que te ahorres 30 euros en su compra y los puedas conseguir por 90 euros en vez de 120. ¿Vas a dejar pasar esta oferta?

Echo Buds de 2ª generación. Amazon

Pero, todo sea dicho, aunque las prestaciones de los Echo Buds nos encantan, el precio no está al alcance de todos. Lo que no significa que no haya modelos que sí lo estén: ¿has oído hablar de los auriculares inalámbricos de Tozo? Te adelantamos que tienen 242.000 valoraciones en Amazon y que pueden ser tuyos... ¡por solo 30 euros!

Los auriculares Tozo10. Amazon

Con un diseño ergonómico que se adapta a la perfección a la oreja, sus almohadillas de silicona ofrecen estabilidad y comodidad durante su uso para que, hagamos la actividad que hagamos, no tengamos que preocuparnos por perderlos o por que se caigan. Respecto a la autonomía, el tiempo de reproducción dura más de seis horas con una sola carga y un total de 30 horas con el estuche de carga. Prestación muy interesante a la que se suma el hecho de que se carguen en menos de dos horas para darnos siempre el mejor servicio. ¿Te animas a probarlos y comprobar qué tienen unos de los cascos con más valoraciones del gigante de las compras online?

