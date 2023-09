Así han 'hackeado' la cuenta en X del hijo de Trump: "Me entristece anunciar que mi padre ha fallecido"

La presencia del expresidente estadounidense Donald Trump en X (antes Twitter) es prácticamente inexistente desde que inhabilitaron su cuenta por el asalto al Capitolio de 2021. Solo publicó el pasado 25 de agosto. Sin embargo, su hijo Donald Trump Jr. sí que sigue activo en la red social, aunque parece que ayer no fue él quien tenía el control de su cuenta.

Según afirmó este miércoles la Organización Trump, el perfil de Donald Trump Jr. fue hackeada. En ese tiempo, anunció que el expresidente había muerto, que se postularía para presidente para las próximas elecciones de Estados Unidos, insultó al presidente Joe Biden, bromeó sobre Corea del Norte y Jeffrey Epstein y muchas cosas más.

Una hora después de que se publicasen esos mensajes, fueron borrados y Andrew Surbian, portavoz del hijo de Trump, aseguró que la información "obviamente no era cierta". Tras recuperar la cuenta, Trump Jr. regresó a su actividad en la plataforma como de costumbre, sin hacer alusión al hackeo (solo dando 'Me gusta' a un post que hablaba al respecto).

El mensaje más visto y comentado fue en el que comunicaba el supuesto fallecimiento de su padre: "Me entristece anunciar que mi padre Donald Trump ha fallecido. Me postularé para presidente en 2024". Esta publicación llegó a 1,5 millones de visualizaciones en 50 minutos, más de 2.000 comentarios, más de 4.000 republicados (retuits) y más de 5.000 'Me gusta'.

Este es el post más comentado de los que se hicieron durante el priateo a la cuenta de Trump Jr. X (Twitter)

La cuenta de Trump Jr. tiene más de 10 millones de usuarios y un hackeo a un perfil tan grande pone sobre la mesa el tema de los problemas de seguridad de X. Elon Musk, su dueño desde hace casi un año, despidió a gran parte de la plantilla entre finales de 2022 y principios de 2023, por lo que hay muchos menos empleados destinados a salvaguardar la ciberseguridad de la plataforma.

No obstante, antes de la llegada del magnate, cuando X todavía era Twitter, en 2020, también hubo cuentas de figuras públicas que fueron hackeadas. Algunos ejemplos son el del hackeo al expresidente estadounidense Barack Obama, el cofundador de Microsoft Bill Gates e incluso la cuenta del propio Musk.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.