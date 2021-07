El Asistente de Google a veces graba audio sin un comando de voz previo: la compañía afirma que solo se usan para mejorar su funcionamiento

La compañía de Google ha admitido este martes a un comité del Parlamento indio que su Asistente digital graba en ocasiones a través de los móviles y los altavoces inteligentes. Según han confesado, las grabaciones de audio las realizan incluso cuando los usuarios no han activado la función del comando de voz.

La compañía ya había confirmado en 2019 que contaba con expertos que transcribían aproximadamente un 0,2% de los comandos, según ellos, para mejorar el funcionamiento de su sistema automático. Sin embargo, la empresa ha vuelto a reconocer frente al Comité de Información y Tecnología del Parlamento de India que a veces sus empleados escuchan las grabaciones del Asistente de Google.

Según el medio India Today, Google ha aceptado que, incluso cuando el usuario no ha activado la herramienta mediante las palabras ‘Ok, Google’, la compañía graba en ocasiones los audios. Esta declaración fue la respuesta a una pregunta realizada por el diputado indio Nishikant Dubey.

Graban audios incluso cuando los usuarios no activan el comando de voz. Asistente de Google

Los representantes de la multinacional aseguran que estas grabaciones de audio no recogen la información sensible de los usuarios y que solo escuchan conversaciones generales. No obstante, no han aclarado cómo distinguen la información que es sensible de la que no.

Este testimonio contradice a la información de la página web de soporte de Google que dicta que las grabaciones de voz solo se efectúan cuando el usuario habilita el Asistente con un comando de voz o cuando presionan el icono del micrófono.

Según Google, la cuenta solo guardaba los audios si se cumplían con 4 condiciones:

La activación de la opción de ‘Incluir las grabaciones de audio’.

Que el usuario acceda a su cuenta de Google .

. Que la Actividad web y de aplicaciones esté seleccionada.

esté seleccionada. El usuario interactúa con el Buscador de Google, el Asistente o Maps.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.