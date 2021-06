EA Sports sufre un hackeo en sus juegos más populares y sus acciones bajan un 2,4%

Los hackers han irrumpido en el gigante de los juegos Electronic Arts, el editor de Battlefield, FIFA y Los Sims, y han robado una gran cantidad de código fuente de estos juegos y herramientas internas relacionadas.

Vice's Motherboard informó anteriormente que los hackers habían robado una gran cantidad de datos, incluidos los códigos fuente del popular título "FIFA 21" y el código fuente y las herramientas para el motor Frostbite, un conjunto de herramientas de desarrollo de software para creadores de juegos, incluido Battlefield.

Otra información robada incluye marcos de trabajo patentados de EA y kits de desarrollo de software (SDK), paquetes de código que pueden agilizar el desarrollo de juegos. En total, los hackers dicen tener 780 GB de datos y los anuncian para la venta en varias publicaciones de foros de piratería clandestinos.

"Estamos investigando un incidente reciente de intrusión en nuestra red donde se robaron una cantidad limitada de código fuente del juego y herramientas relacionadas", dijo un portavoz de EA a Motherboard en un comunicado. "No se accedió a los datos de los jugadores y no tenemos motivos para creer que exista algún riesgo para la privacidad de los jugadores. Después del incidente, ya hicimos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio. Estamos trabajando activamente con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos como parte de esta investigación criminal en curso ".

Junto con sus publicaciones en el foro, los hackers compartieron una pequeña selección de capturas de pantalla que afirmaban demostrar su acceso a los datos de EA, pero no distribuyeron públicamente ninguno de los datos internos en sí. En cambio, están tratando de vender la información: "Solo los miembros serios y de reputación, todos los demás, serían ignorados", escribieron los hackers en su publicación.

Hackeos en serie

Este hackeo se ha producido inmediatamente después de los ciberataques de alto perfil en Meatpacker JBS USA y Colonial Pipeline, el gasoducto de combustible más grande de los Estados Unidos.

