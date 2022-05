¡Actualiza Chrome ya! Google detecta 13 vulnerabilidades que pueden estar atacándote 

Google ha asegurado que miles de millones de usuarios que usan Google Chrome podrían verse afectados por vulneraciones de la seguridad de su navegador. Según han informado en Forbes, la compañía ha detectado en total 13 vulnerabilidades.

De las 13 brechas de seguridad detectadas, 9 han sido catalogadas como de gravedad de vulnerabilidades y exposiciones comunes. El resto son menos problemáticas, pero los expertos recomiendan que los usuarios actualicen cuanto antes Chrome para evitar ciberriesgos.

El hecho de que se hayan detectado errores en la seguridad del navegador no implica que los ciberdelincuentes las hayan utilizado. La compañía no ha detectado ninguna evidencia de que los piratas informáticos hayan recurrido a estos fallos, pero eso no implica que no vaya a ocurrir.

¿Cómo actualizar Chrome para evitar fallos de seguridad?

Accede a la ‘Configuración’ del navegador , que se encuentra entre las opciones disponibles en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha.

, que se encuentra entre las opciones disponibles en los tres puntos verticales de la esquina superior derecha. Una vez dentro, clica en ‘Información de Chrome’ , que está la última en la lista de opciones de la izquierda.

, que está la última en la lista de opciones de la izquierda. El navegador realizará automáticamente la actualización 101.0.4951.64. Una vez terminada, reinicia el dispositivo.

La última actualización es la 101.0.4951.64. Google Chrome

En el caso de que en tu ordenador o móvil todavía no aparezca la última actualización, es aconsejable estar atento para hacerlo en cuanto esté disponible. Según Google, la última versión de Chrome se está añadiendo ahora y posiblemente la actualización te llegue “en los próximos días”.

Los fallos como los que Google ha detectado son bastante comunes. Para arreglarlos, las empresas suelen actualizar sus servicios. Sin ir más lejos, a principios de este mes Google encontró otras 29 vulnerabilidades. Estas se solucionaron con la anterior actualización.

