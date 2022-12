Busca la dimensión social de tu compañía y marca la diferencia

Dimensión social, sostenibilidad y diversidad son tres características que definen nuestra sociedad y que, al mismo tiempo, han marcado las creatividades más premiadas en los festivales publicitarios de 2022. David Coral, presidente de BBDO&Proximity y jurado de algunos de estos certámenes, está seguro de que las empresas que quieran establecer un vínculo duradero con sus clientes deben apostar por ir más allá de la mera transacción. En un artículo publicado en la web de insights Think with Google, Coral apuesta porque las compañías desarrollen su dimensión social para crecer.

En este texto, el CEO de una de las empresas más premiadas de la historia de la publicidad en España, está convencido de que "las personas buscamos que las marcas nos traten como ciudadanos y no solo como consumidores". Para él la incertidumbre, el reto del cambio climático y la inflación nos han hecho más sensibles a lo que ocurre a nuestro alrededor y "si las marcas quieren enfrentarse con éxito al futuro, deberán mostrar su preocupación por los ciudadanos de forma verdadera y honesta" para establecer vínculos fuertes y duraderos con los clientes.

Acciones como la llevada a cabo por Michelob Ultra Pure Gold para ayudar a los agricultores a transitar hacia un cultivo orgánico o 'Project understood' que recoge la voz de adultos con Síndrome de Down para que Google comprenda mejor a esas personas, son algunas estrategias que van más allá del mero producto y que podemos descubrir en este artículo publicado en la web Think with Google.

En el site Think with Google encontrarás este y otros artículos interesantes.