Arriesga, experimenta y gana: el 'geotesting', clave para el éxito publicitario de Typeform

Typeform es una compañía española fundada en 2012 con sede Barcelona. Está especializada en la creación de formularios y encuestas online y roza el estatus de unicornio con un valor de 935 millones de dólares. Una de las razones de su constante crecimiento es su capacidad de innovación publicitaria. Xavier Mangin, jefe de marketing de rendimiento de la compañía explica, en un artículo publicado en la web Think with Google, como apostaron por salir de la zona de confort y pusieron en marcha los geo-test en vídeo, una estrategia que les ha reportado un 15% de nuevos clientes gracias a YouTube.

"Nos dimos cuenta de que si solo impactas a tus clientes cuando hacen una búsqueda, quizás estés llegando tarde", explica Mangin en este artículo. Por eso decidieron probar la eficacia de la publicidad que se muestra antes, durante y después de los vídeos de YouTube mediante el geotesting, un método experimental que permite evaluar la respuesta de la audiencia ante una campaña y también saber qué ocurre con los usuarios que no están expuestos al mismo impacto. El resultado de estas pruebas supuso un cambio total de mentalidad en la empresa. Si quieres saber todos los detalles, no te pierdas el artículo que encontrarás en la web Think with Google.

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.