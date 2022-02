WhatsApp quiere ampliar a dos días y medio el límite de tiempo para borrar un mensaje

WhatsApp está trabajando en ampliar el tiempo disponible para eliminar mensajes para todos en las conversaciones, según ha informado WABetaInfo. Actualmente, la aplicación solo permite que los usuarios tomen esta decisión en un lapso de 68 minutos, es decir, poco más de una hora.

El portal conocido por anunciar novedades de la plataforma aseguró hace unos meses que la compañía estaba planeando pasar de “1 hora, 8 minutos, 16 segundos” a “7 días y 8 minutos”. Sin embargo, parece ser que WhatsApp ha considerado que una semana de tiempo es demasiado y que 2 días y medio son suficientes para sus usuarios.

Con respecto al abandono de la idea inicial de ampliar el límite de tiempo a una semana, WABetaInfo considera que se ha debido a que “es muy poco probable” que un usuario quiera borrar un mensaje tan antiguo.

Los administradores de grupos también podrán eliminar los mensajes. WABetaInfo

WhatsApp todavía no ha informado de esta actualización y, por lo tanto, no hay nada confirmado. No obstante, WABetaInfo ha descubierto esta novedad a través de la versión beta para Android 2.22.4.10.

El sitio web recalca que de momento esta novedad está en desarrollo, por lo que el límite puede cambiar “una y otra vez”.

Esta no es la única función que está preparando WhatsApp. WABetaInfo también ha hablado que los desarrolladores están trabajando en la posibilidad de que los administradores de los grupos puedan eliminar los mensajes en el chat.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.