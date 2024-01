WhatsApp en 2024: las últimas funciones que han llegado a la plataforma y que ya puedes utilizar

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más descargada y utilizada en España, debido a que esta plataforma de Meta permite a los usuarios comunicarse con sus amigos o familiares a través de mensajes, imágenes, notas de voz, gifs, stickers, llamadas o videollamadas.

Pero más allá de estas funciones, a lo largo de las últimas semanas, WhatsApp ha introducido ciertas novedades que mejoran la experiencia de uso, como los chats de voz para grupos grandes, la posibilidad de fijar mensajes, ocultar las direcciones IP en las llamadas, enviar mensajes de voz con una única escucha o las dos recientes funciones de WhatsApp Web que los usuarios no se pueden perder.

No obstante, dejando de lado todas estas mejoras, desde 20Bits hacemos un gran repaso a todas las funciones que ha implementado WhatsApp para diferenciarse del resto de apps de mensajería instantánea.

El modo oscuro llega a WhatsApp Web

WhatsApp quiere introducir el 'modo oscuro' en la versión de escritorio para "mejorar aún más la estética del cliente web", de esta manera, proporciona a "los usuarios una interfaz más agradable a la vista", indica WABetaInfo.

Por otro lado, esta "nueva combinación de colores" juega un papel fundamental a la hora de perfeccionar "la experiencia visual y al mismo tiempo complementar el diseño general, particularmente beneficiosa en ambientes con poca luz". De momento, la nueva interfaz en 'modo oscuro' todavía está en desarrollo y estará disponible en una futura actualización.

Así es el 'modo oscuro' en WhatsApp Web. WABetaInfo

Fijar mensajes en las conversaciones



Los usuarios ya pueden fijar los mensajes importantes tanto en una conversación individual o grupal, de esta manera, se quedarán anclados para tenerlos siempre a mano. Además, es importante mencionar que no solamente se fijan los mensajes de texto, debido a que los interesados también pueden destacar las encuestas, emojis, imágenes y cualquier otro contenido que tengan en el chat.

Pero, ¿cómo se hace? Al pulsar de manera continuada sobre el mensaje, el usuario tendrá la posibilidad de elegir el tiempo que pasará a estar anclado —24 horas, 30 días o siete días—.

Estos son los pasos a seguir:

Android : Mantén presionado el mensaje. Toca el ícono more options > Fijar; luego, selecciona por cuánto tiempo quieres fijarlo (24 horas, 7 días o 30 días) y, por último, toca Fijar.

iPhone : Mantén presionado el mensaje. Pulsa el ícono de más opciones > Fijar; luego, selecciona por cuánto tiempo lo quieres fijar (24 horas, 7 días o 30 días).

Versión Web y versión Escritorio : Ve al mensaje que quieras fijar y haz clic en el ícono menú > Fijar mensaje; luego, selecciona por cuánto tiempo lo quieres fijar (24 horas, 7 días o 30 días) y, por último, selecciona Fijar.

Así se ven los mensajes fijados en WhatsApp. Meta

Enviar fotos y vídeos con una única visualización desde WhatsApp Web

La plataforma de mensajería instantánea lanzó, hace dos años, una función que permite enviar fotografías y vídeos que se eliminan después de verse una vez, además de no poder hacer captura de los mismos para una mayor privacidad. Pero después de este tiempo, WhatsApp ya permite el envío de imágenes y vídeos con un formato de visualización única desde la versión web y de escritorio, de esta manera, los usuarios pueden enviar contenido multimedia desde el ordenador.

Para realizar este tipo de envío en WhatsApp Web, la aplicación ha introducido el mismo icono con el número 1 dentro de un círculo que aparece en la versión para teléfonos móviles. Asimismo, esta función ya está disponible para algunos usuarios con las últimas actualizaciones de WhatsApp para Windows, macOS y WhatsApp Web.

Los chats de voz en grupos con más de 32 participantes

Estas ondas de audio se conocen como 'Chat de voz' y permite tener otra forma de comunicación distinta a la tradicional de mandar mensajes escritos o audios de voz. Es decir, consiste en un chat que, al pulsar en el icono, será escuchado por todos los demás y cualquiera del grupo se podrá unir a él.

Este icono se sitúa en la parte superior derecha de la pantalla y al pulsarlo y abrirse el chat, nos aparecerá una barra debajo del nombre del grupo que indicará que hay un chat abierto, además de ver un botón de 'Conectar' que nos meterá al chat de voz. Eso sí, solo está disponible para los grupos que tengan más de 32 participantes.

Estos son los chats de voz en WhatsApp, WaBetaInfo

Ocultar la dirección IP en las llamadas



WhatsApp hizo oficial la función de ocultar la dirección IP en las llamadas para evitar que otros usuarios puedan rastrear la ubicación desde la que se realiza la llamada, de esta manera, se añade una nueva capa de seguridad para velar por la privacidad de los usuarios.

Por si no lo sabías, hasta hace poco, en la aplicación, las llamadas se realizaban peer-to-peer y se transmitían de forma segura a través de los servidores de WhatsApp, sin embargo, la única pega era que ambos dispositivos debían conocer la dirección IP del otro. Pero con la introducción de esta novedad, la aplicación quiere ofrecer a sus usuarios la opción de que todas las llamadas se realicen de forma segura a través de los servidores de WhatsApp, sin permitir el rastreo de la dirección IP y, por tanto, evitando la posibilidad de deducir la ubicación geográfica.

Estos son los pasos para ocultar la dirección IP:

Abrir la aplicación WhatsApp .

. Seleccionar el menú de configuración .

. Acceder a la pestaña ' Privacidad '.

'. Pinchar en la opción 'Avanzada' y, finalmente, activar o desactivar la función 'Proteger la dirección IP en las llamadas'.

El icono de la bandera en los chats grupales

WhatsApp reúne a más de 4.000 millones de usuarios en todo el mundo y cada vez se incorporan más herramientas para mejorar el funcionamiento de la aplicación. En ella podemos encontrar una multitud de funciones, como el popular icono de la bandera que se puede observar en algunos mensajes y que puede resultar confuso para algunos usuarios.

Por si lo desconocías, este símbolo únicamente aparece en los chats en los que hemos activado la herramienta de mensajes temporales. Esto permite eliminar el contenido de la conversación después de 24 horas, 7 días o 90 días, pero si tenemos el icono de la bandera en los mensajes, evitará que los que la tengan se eliminen automáticamente después del período de tiempo que hayamos seleccionado. Es decir, los mensajes que tengan esta banderita no se borrarán.

Icono de bandera en WhatsApp Gluc.mx

Firmar y enviar documentos en WhatsApp



WhatsApp continúa introduciendo nuevas características en la aplicación de cara a mejorar la experiencia de los usuarios y, en este caso, quieren facilitar y agilizar diferentes procesos laborales. Para ello, trabajan en una función con la que los usuarios y empresas podrán firmar documentos desde la propia aplicación, incluyendo más opciones y flexibilidad. Su intención es que se puedan enviar desde la propia app de manera rápida y segura, por lo tanto, la plataforma de mensajería instantánea de Meta se ha unido a la firma de documentos online DocuSign.

Para hacer lo mencionado, las dos compañías han lanzado el servicio WhatsApp Delivery, con el que, además de poder plasmar la firma en cualquier documento, los usuarios podrán enviar notificaciones en tiempo real en el momento que hayan enviado su parte de documento firmado.

Enviar audios con una única escucha

WhatsApp anunció a principios de diciembre del año pasado que ahora se puede enviar un mensaje de voz que desaparece una vez se escuche, de esta manera, los usuarios pueden compartir información confidencial con una mayor tranquilidad.

Gracias a esta novedad, la aplicación protege los mensajes de voz con cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. Además, los audios no se guardan en las secciones/carpetas correspondientes del destinatario y no se pueden reenviar. en las secciones/carpetas correspondientes del destinatario y no se pueden reenviar.

Por otra parte, es importante mencionar que si el usuario no abre la foto, el vídeo o el mensaje de voz en un plazo de 14 días a partir del momento en el que se lo envían, el archivo desaparecerá del chat.

Agregar un segundo perfil con dos fotos para una misma cuenta



WhatsApp está desarrollando una nueva función de privacidad para configurar un perfil alternativo, de esta manera, ofrecerá una experiencia más segura con el fin de proteger la privacidad de los usuarios.

Como se puede observar en la captura de pantalla, la novedad del perfil alternativo —o secundario— estará disponible dentro de la pantalla de privacidad y permitirá a los individuos configurar una fotografía diferente y un nombre alternativo que serán visibles para aquellos contactos que no pueden ver la información del perfil principal. Por ejemplo, "si solo tus contactos pueden ver tu foto de perfil, esto significa que las personas fuera de tu lista de contactos no pueden verla, pero podrán ver tu foto de perfil alternativa", explicó el medio especializado WABetaInfo.

Nueva función del perfil alternativo en WhatsApp. WABetaInfo

