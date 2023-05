Nueva función de WhatsApp: ya puedes editar tus mensajes enviados

El asterisco que comúnmente empleamos en nuestras conversaciones por chat para corregir pequeños errores gramaticales en otro mensaje ya no hará falta en WhatsApp. Mark Zuckerberg, dueño y director ejecutivo de Meta, que es la empresa matriz de la plataforma, ha anunciado en su cuenta de Facebook que, ahora, se podrán editar los mensajes enviados.

La función no estará disponible todo el tiempo, sino solo 15 minutos después de que el mensaje se haya mandado. No obstante, ese cuarto de hora es suficiente para darse cuenta de una errata e intentar corregirla antes de que nadie la vea o para cambiar un mensaje que no querrías haber enviado y cambiarlo por otro sin dejar pruebas como el 'se eliminó este mensaje'.

Los usuarios que deseen editar sus chats tendrán que mantener presionado el mensaje específico que quieran modificar y clicar sobre la opción 'Editar'. Una vez cambiado, al lado del mismo aparecerá la palabra 'editado', por lo que los demás integrantes de la conversación estarán al tanto de la corrección, pero no sabrán en qué consiste.

“[Los otros usuarios] no podrán ver el historial de cambios –explican en el blog de WhatsApp-. Como ocurre con todos los mensajes personales, archivos multimedia y llamadas, los cambios que realices estarán protegidos por cifrado de extremo a extremo”.

La novedad se está desplegando en todo el mundo y estará disponible en los dispositivos de todos los usuarios que actualicen la aplicación en las próximas semanas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.