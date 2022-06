WhatsApp deja ocultar tu “última vez” en la plataforma a usuarios concretos: cómo hacerlo

WhatsApp no deja de lanzar nuevas funciones, pero en lo que respecta a la seguridad, lo cierto es que la aplicación cuenta con lo básico e imprescindible. Tan solo tiene el cifrado de extremo a extremo, la autenticación en dos pasos y una opción para que no te agreguen a grupos sin tu permiso.

Ahora quieren dar un paso más en la protección de los usuarios y va a permitir personalizar a quién muestras tu foto de perfil o tu última hora de conexión, eligiendo quiénes podrán verlo porque hasta ahora, esta opción afectaba a todos tus contactos por igual.

Con esta nueva función que estará disponible en una futura versión de la app, podrás elegir aquellos contactos que no quieres que vean tu última hora de conexión o tu foto de perfil y el único requisito es que los tengas agregados.

Para ello, simplemente tendrás que ir a 'Configuración' y de ahí a 'Cuenta' y 'Privacidad' y elegir o bien 'Última vez' para la conexión o 'Foto de perfil'. Una vez tengamos seleccionada una de esas dos opciones, ya te dejará elegir los contactos a los que quieras ocultarlo y pulsando en Ok se te guardaran todos los cambios.

En caso de que agregues un nuevo contacto y quieras ocultarle tu última vez, tendrás que volver a repetir todo el proceso y seleccionar ese contacto para que no le vuelva a aparecer. Además, no te olvides de que aquellos contactos que no tengas agregados tampoco tendrán acceso.

Elige quién puede agregarte a un grupo

Otra de las funciones que puede resultar molesta y a la que WhatsApp ha puesto finalmente solución es a que te agreguen a un determinado grupo sin tu permiso. Para acabar con esto, deberás ir a la opción de 'Grupos' dentro de la 'Privacidad' y elegir 'Nadie'.

De esta manera nadie te agregará sin tu permiso, sino que antes recibirás un mensaje invitándote a formar parte de un determinado grupo. En este sentido, WhatsApp también te deja elegir aquellos contactos que sí que pueden agregarte directamente.

Como vemos aunque sea de forma lenta, la aplicación va incluyendo algunas mejoras en la privacidad de los usuarios aunque seguiremos muy atentos a futuras actualizaciones en este sentido que sigan reforzando la seguridad de la app.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.